Идею об изменении одного из главных государственных символов страны озвучил в марте 2024 года глава государства. На национальном курултае в Атырау он заявил, что герб слишком сложен для восприятия, эклектичен, в нем присутствуют к тому же «признаки советской эпохи».

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Портал «Власть» направил запрос в министерство культуры о том, как идет «процесс обсуждения о смене герба». И получил ответ, что вопрос снят с повестки дня.

В начале апреля министр финансов Мади Такие высказал мнение, что решение о смене герба надо отложить из-за паводков. Минфин в ответ на запрос «Власти» сообщил, что в этом году дополнительные расходы на изготовление нового герба Минкультуры не заявляло.

Добавим, что к флагу и гимну страны со стороны Президента РК претензий не было.