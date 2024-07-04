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Без холодной воды останется завтра один из районов Костаная

4 июля 2024, 12:36 |  ЖКХ

Аварийно-восстановительные работы на сетях водопровода по пр. Абая 1/9 в районе ТЦ «Астыкжан» пройдут в пятницу, 5 июля, сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами будет прекращена подача питьевой воды с 09:00 до 20:00 по следующим адресам:

Частные жилые дома:

  • пр. Абая: 1/89, 1/57, 3/49, 1/93, 1/41, 3/39, 3/61, 1/36, 1/28.

Соц.объекты:

  • ТЦ «Астыкжан» пр Абая, 1 "Б".
  • Магазин «Инструмент» пр Абая 1 "С".
  • Авторынок пр. Абая 1 "Р", 1 "М", 1 "Д".
  • Автомойка «ТТС» пр. Абая 1 "Д" /1.

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причиненные неудобства.