Бюро национальной статистики опубликовало данные о численности населения Казахстана на 1 июня. Согласно обновленным данным, на начало лета в стране проживало 20 139 914 человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На начало года в Казахстане проживало 20 033 842 человека. Таким образом, за пять месяцев количество казахстанцев увеличилось более чем на 100 тысяч человек.

В пятерку самых густонаселенных регионов страны входят Алматы (2 253 502 человека), Туркестанская область (2 149 210 человек), Алматинская область (1 543 588 человек), Астана (1 464 415 человек) и Шымкент (1 236 901 человек).

В число регионов-миллионников также входят Жамбылская (1 223 457 человек) и Карагандинская области (1 134 935 человек). Вплотную к этому рубежу приблизилась и Актюбинская область: по состоянию на 1 июня здесь проживало 943 615 человек.

Большая часть казахстанцев - 12 552 583 человека - городские жители. В сельской местности на указанный период проживал 7 587 331 человек.

При этом, согласно Национальной переписи населения, по состоянию на июль 2024 года численность населения Костанайской области составляет примерно 857 000 человек. В области проживает более ста национальностей, среди которых казахи составляют 39,71%, русские - 41,6%, украинцы - 8,6%, немцы - 3,2%, а также представители других национальностей, которые составляют 6,9% от общего населения.

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