Костанайские предприниматели уверены, что Комитет по делам строительства не прав, когда блокирует работу застройщиков, не имеющих проектов детальной планировки. Бизнес даже намерен добиться отмены решения Верховного суда РК, которое узаконило эту практику.

Отдел акимата Костаная уже второй год не выдает архитектурно-планировочные задания без наличия ПДП. Выполняет предписание Комитета по делам строительства, направленное в январе 2023 года. Это значит, что предприниматели, купив земельный участок, чтобы построить на нем, реконструировать, перепланировать или капитально отремонтировать любой объект, не могут получить для проектирования исходные материалы в отделе архитектуры. В частности, АПЗ.

- Всё это происходит при наличии утвержденного генерального плана города. Причина отказа в выдаче АПЗ - отсутствие утвержденного проекта детальной планировки территории, в которую входит такой участок, - пояснялана заседании в региональной палате предпринимателей исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА. - Проблема остро стоит в районах существующей застройки, где предприниматели выкупают у собственников земельные участки площадью в несколько соток, а ПДП должны заказать на территорию не менее 10 га. Это колоссальные расходы, которые значительно удорожают строительство.

В заседании участвовали члены Комитета строительства и ЖКХ президиума НПП «Атамекен». Общались с коллегами из областного центра, Лисаковска, Рудного. Именно как с коллегами, потому что большинство членов комитета занимаются строительным бизнесом и знают проблемы отрасли изнутри. Костанай для встречи был выбран потому, что областная ассоциация строителей - одна из самых активных в стране. А вопрос о вынужденном отказе властей в выдаче АПЗ на сегодня костанайцы называют самым актуальным.

- В связи с этим запретом было практически остановлено всё новое строительство, реконструкция и перепланировка любых объектов, - сказала Викулова. - Абсурдно, но отдел архитектуры теперь отказывает в документах даже на перепланировку квартиры в существующем жилом доме на 1 этаже под любой бизнес. По воле Министерства промышленности и строительства, куда входит КДС, нельзя проводить торги на земельные участки, если на район, где они располагаются, не разработан ПДП.

Спикер особо обратила внимание на то, что этот запрет фактически выпадает из законодательной базы. Выдача АПЗ, например, является государственной услугой, оказание которой регламентировано Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства. И в этих правилах не отражено требование, что в пакете документов, предоставляемых предпринимателем, должен быть ПДП. Никакие изменения в правила до сих пор не внесены. И предпринимателю уже на этом основании не имеют права отказать в выдаче архитектурно-планировочного задания.

В действующих Правилах разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (проектов детальной планировки и проектов застройки) тоже до сих пор указано, что ПДП разрабатывается на площади не менее 10 га в соответствии с установленными в генеральном плане населенного пункта элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами. Ничего другого там не определено.

- Другими словами, законодательно требование об обязательной разработке ПДП на земельном участке менее 10 га не закреплено, - констатировала Викулова, - бизнес считает это надуманным административным барьером, который препятствует нормальной предпринимательской деятельности.

Однако при всех этих условиях Комитет по делам строительства в марте прошлого года выиграл судебный процесс, в котором участвовал отдел архитектуры Костаная. Суды двух первых инстанций - городской и областной - прислушались к доводам отдела, а Верховный отменил решение апелляционной коллегии Костанайского областного суда. Основанием для этого стала нечеткость формулировки статьи в законе об архитектурной и градостроительной деятельности, где наличие генплана и ПДП указаны через запятую. ВС РК прочел ее как требование одновременно иметь то и другое.

При этом, например, Земельный кодекс РК, который по иерархии законодательных актов стоит выше закона об архитектурной и градостроительной деятельности, в ст.44-1 «Предоставление земельного участка для строительства объекта в черте поселка, села» четко прописывает: «Запрещается предоставление земельных участков для строительства без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек».

- То есть, в сложившейся ситуации необходимо добиться внесения изменения в закон, чтобы формулировка была такой же, - сказала председатель Комитета строительства и ЖКХ президиума НПП "Атамекен" Назира УСЕНОВА.

Кроме того, предприниматели намерены добиться отмены постановления Верховного суда РК, обращаются в Генеральную прокуратуру РК, просят ее внести протест.

По данным «НГ», сейчас проблема с запретом на выдачу АПЗ вышла на уровень отдела государственного контроля Администрации президента.

После заседания мы не могли не задать вопрос о текущем положении дел. Вроде весь областной центр в новостройках и кранах. Незаметно, чтобы что-то останавливалось.

- Работают по выданным ранее документам, - ответила Ирина Викулова. - С получением новых - очень большие сложности. Кроме того, 21 ПДП разработал город, на строительство в этих районах можно получить АПЗ. Но не забывайте, что и для местной власти разработка ПДП - затратное дело. Я имею в виду те случаи, когда при наличии генплана это не требуется.

Фото Галины КАТКОВОЙ