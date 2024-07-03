На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу состоялись заключительные два матча 1/8 финала.

В одном из них на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене встретились сборная Румынии и сборная Нидерландов. Румынские футболисты благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей стали победителями группы «E», разгромив украинцев (3:0), проиграв бельгийцам (0:2) и завершив вничью матч со словаками (1:1). Выступавшие в группе «D» нидерландцы одержали волевую победу над поляками, сыграли вничью с французами (0:0) и уступили австрийцам (2:3), выйдя в плей-офф в статусе лучшей третьей команды.

Нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален оформил дубль в ворота сборной Румынии / Фото championat.com

Вышедшие в плей-офф ЕВРО впервые за 24 года румыны всего один раз побеждали своего соперника в ранее проведенных 13 матчах, а нидерландцы выигрывали девять раз. Еще три матча завершились вничью. Да и разница мячей говорила о многом - 23:3 в пользу сборной Нидерландов, которая и считалась фаворитом в этом противостоянии.

Она и открыла счет - на 20-й минуте нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Коди Гакпо прошел по левому краю, переиграл при входе в штрафную площадь румынского защитника Андрея Рациу и пробил в ближний угол ворот. Вышедший на замену во втором тайме нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов Дониэлл Мален удвоил преимущество своей команды, когда на 83-й минуте после передачи слева буквально с лицевой линии Гакпо пробил по воротам из вратарской площадки мимо румынского голкипера Флорина Ницэ. А на третьей добавленной минуте Мален со своей половины поля пробежал с мячом по левому краю, вошел в штрафную площадь между пытавшимися помешать ему полузащитником Рэзваном Марином и защитником Богданом Раковицаном и пробил низом в ближний угол, оформив дубль и сделав счет разгромным 3:0.

Сборная Нидерланды сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы впервые с 2008 года.

Последнюю путевку в четвертьфинал разыграли в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион» сборные Австрии и Турции.

Австрийцы, уступив французам (0:1) и одержав победы над поляками (3:1) и нидерландцами (3:2), сенсационно стали победителями группы «D», а турецкие футболисты выиграли у грузин (3:1), уступили португальцам (0:3) и переиграли чехов (2:1), став вторыми в группе «F», набрав при этом шесть очков и повторив тем самым свой лучший результат на групповом этапе.

Сборная Турция выбила с чемпионата Европы сборную Австрии благодаря дублю защитника Мериха Демирала / Фото championat.com

Счет в матче был открыт уже на 1-й минуте после розыгрыша углового удара у ворот сборной Австрии. Полузащитник Кристоф Баумгартнер выбил закрученный в створ мяч практически с линии ворот, но попал в своего же игрока. И отскочивший снова в створ ворот мяч на этот раз отбил уже австрийский голкипер Патрик Пенц. Однако на добивании первым оказался защитник саудовского футбольного клуба «Аль-Ахли́» и сборной Турции Мерих Демирал, пробивший под перекладину и ставший автором самого быстрого гола в плей-офф чемпионатов Европы, отличившись на 57-й секунде. На исходе часа игры Демирал снова отличился и снова после розыгрыша углового удара, пробив головой под перекладину из пределов вратарской площадки после подачи на ближнюю штангу Арды Гюлера.

Защитник сборной Турции Мерих Демирал (№3) забивает второй гол в ворота сборной Австрии / Фото championat.com

На 66-й минуте завершился взятием ворот розыгрыш еще одного углового удара, но на этот раз у ворот сборной Турции. После подачи полузащитника Марселя Забитцера от правого углового флага австрийский защитник Стефан Пош, выиграв верховую борьбу за мяч, с линии вратарской площадки головой скинул его к дальней штанге вышедшему во втором тайме нападающему немецкого клуба «Фрайбург» и сборной Австрии Михаэлю Грегоричу, забившему ответный гол - 2:1.

Большего австрийские футболисты, практически весь второй тайм проведшие у ворот турецкого голкипера Мерта Гюнока, котроый на последних секундах отразил мяч после удара Баумгартнера головой в упор с отскоком от газона, добиться не смогли. Сборная Турции сыграет в четвертьфинале со сборной Нидерландов.

Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 1/4 финала ЕВРО-2024.

5 июля: Испания – Германия (21:00), Португалия - Франция (00:00);

6 июля: Англия - Швейцария (21:00), Нидерланды - Турция (00:00).