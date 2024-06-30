В двух городах Германии прошли первые матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Бельгийские болельщики под потоком воды с крыши стадиона / Фото championat.com





На стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине первыми путевку в четвертьфинал разыграли сборные Швейцарии и Италии, вышедшие со вторых мест в своих группах. Швейцарцы в группе «А» обыграли венгров (3:1) и дважды сыграли вничью с шотландцами (1:1) и немцами (1:1), в итальянцы в группе «В» одержали победу (2:1) над албанцами, уступили испанцам (0:1) и сыграли вничью с хорватами (1:1).

За первые 60 минут игры действующие чемпионы Европы сборная Италии не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, пробив три раза в сторону ворот швейцарцев, которые к этому моменту вели со счетом 2:0. Счет был открыт на 37-й минуте, когда нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас сделал пас от левого угла штрафной площади в центр Ремо Фройлеру, и полузащитник английского клуба «Ноттингем Форест» и швейцарской сборной, подработав мяч, вторым касанием пробил в левый нижний угол ворот мимо голкипера Джанлуиджи Доннаруммы. Этому гол предшествовала самая затяжная в истории чемпионатов Европы голевая комбинация, за время которой сборная Швейцарии сделала 31 передачу.

Нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала чемпионата Европы / Фото championat.com





А в первую же минуту второго тайма Варгас, получив передачу на левом углу штрафной площади от полузащитника Михела Эбишера, пробил точно в дальний верхний угол ворот, удвоив преимущество своей сборной. При этом игрок немецкого клуба «Аугсбург» Рубен Варгас стал первым в истории швейцарским футболистом, забившим гол и сделавшим результативную передачу в игре плей-офф на чемпионатах Европы и мира.

Итальянцы до окончания матча смогли ответить лишь попаданием в левую штангу после удара нападающего Джанлуки Скамакки и сложили свои чемпионские полномочия.

Таким образом сборная Швейцарии обыграла сборную Италии впервые с 1993 года, прервав 11-матчевую беспроигрышную серию итальянцев, и во второй раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. А сборная Италии впервые с 2004 года не вышла в четвертьфинал ЕВРО. Для швейцарских же футболистов эта победа стала первой в истории, завоеванной сборной в матчах плей-офф ЕВРО в основное время. В четвертьфинале сборная Швейцарии сыграет с победителем пары Англия - Словакия.

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц открыл счет в матче с пенальти / Фото championat.com

Во втором матче 1/8 финала хозяева ЕВРО-2024 сборная Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде сыграла с полуфиналистами предыдущего турнира сборной Дании. Немецкие футболисты стали победителями группы «А», выиграв у шотландцев (5:1) и у венгров (2:0) и сыграв вничью со швейцарцами (1:1). Датчане лишь по дополнительным показателям заняли второе место в группе «С», завершив вничью матчи со словенцами (1:1), англичанами (1:1) и сербами (0:0).

Начало матча осталось за хозяевами чемпионата, но, когда игра начала выравниваться, на 35-й минуте встречи главный арбитр Майкл Оливер из Англии остановил матч из-за начавшегося ливня - над стадионом сверкали молнии, был слышен гром, вода большими потоками стекала с крыши стадиона, выпал град. Вынужденный перерыв продлился около 20 минут, после чего матч возобновился.

Счет был открыт во втором тайме. На 54-й минуте сразу после отмены гола Йоакима Андерсена в ворота Германии VAR бригадой, усмотревшей минимальный офсайд у Томаса Дилейни, арбитр встречи, изучив момент касания мячом пальцами выставленной руки того же Андерсена после подачи слева Давида Раума, назначил пенальти в ворота сборной Дании. Игрок английского «Арсенала» и нападающий сборной Германии Кай Хаверц пробил с 11-метровой отметки в правый нижний угол ворот, а угадавший направление удара Каспер Шмейхель немного не дотянулся до мяча. Для Хаверца этот мяч стал четвертым в рамках чемпионатов Европы.

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер - лучший игрок матча со сборной Данией / Фото championat.com

На 68-й минуте немецкий защитник Нико Шлоттербек выполнил по левому краю длинную передачу на половину поля сборной Дании, полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала подхватил мяч при входе в штрафную площадь и от угла вратарской площадки пробил в дальний угол ворот - 2:0, забив свой третий мяч на этом ЕВРО и установив окончательный счет.

Сборная Германии вышла в четвертьфинал в четвертый раз за последние пять чемпионатов Европы и сыграет там с победителем матча Испания - Грузия. А сборная Дании проиграла все шесть матчей с командами-хозяйками ЕВРО.

Сегодня, 30 июня, также пройдут два матча 1/8 финала: Англии - Словакия (21:00) и Испания - Грузия (00:00).