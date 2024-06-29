После двух дней отдыха на проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу сегодня, 29 июня, двумя матчами 1/8 финала стартует стадия плей-офф.

Действующий чемпион Европы сборная Италии первой борется за путевку в четвертьфинал / Фото championat.com



Первыми путевку в четвертьфинал на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине разыгрывают занявшие вторые места в своих группах сборные Швейцарии и Италии ( матч начался в 21:00). Швейцарцы набрали пять очков в группе «А», обыграв венгров (3:1) и дважды сыграв в ничью с одинаковым счетом 1:1 с шотландцами и немцами, упустив в матче с хозяевами чемпионата победу в дополнительное время. Действующие чемпионы Европы итальянцы в группе «В» в первом матче одержали волевую победу (2:1) над албанцами, пропустив уже на 23-й секунде, затем минимально уступили испанцам (0:1) и сыграли вничью с хорватами, уйдя от поражения на восьмой добавленной минуте.

Также сегодня в полночь на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде начнется матч между одним из фаворитов чемпионата победителем группы «А» сборной Германии и занявшей второе место в группе «С» сборной Дании.

Немецкие футболисты разгромили на старте шотландцев (5:1), выиграли у венгров (2:0) и сыграли вничью со швейцарцами (1:1), отыгравшись лишь в компенсированное время. Датчане, завершив все три матча вничью - со словенцами (1:1), англичанами (1:1) и сербами (0:0), опередили сборную Словении лишь по наименьшему количеству желтых карточек.

В воскресенье, 30 июня, также пройдут два матча 1/8 финала. На стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене вице-чемпион ЕВРО-2020 победитель группы «С» сборная Англии встретится с занявшей третье место в группе «Е» сборной Словакии (21:00). Англичане одержали единственную в своем квартете победу - над сербами (1:0) и сыграли вничью с датчанами и словенцами (0:0), а словаки, набрав, как и еще три участника группы, четыре очка после победы над бельгийцами (1:0), поражения от украинцев (1:2) и ничьи с румынами вышли в плей-офф чемпионата с третьего места.





Во втором воскресном матче на стадионе «Райн-Энерги» в Кельне сыграют победитель группы «В» сборная Испании и дебютант чемпионата Европы третья команда группы «F» сборная Грузии (00:00). Испанцы - единственные из участников победно и без пропущенных голов прошли групповой этап, переиграв хорватов (3:0), итальянцев (1:0) и албанцев (1:0), а грузинские футболисты, уступив в первом туре туркам (1:3), затем разошлись миром с чехами (1:1) и сенсационно выиграли у португальцев (2:0).

Занявшие вторые места сборные Франции - в группе «D» и Бельгии - в группе «Е» в первый день июля сыграют на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (21:00). Французы благодаря автоголу выиграли у австрийцев и дважды сыграли вничью - с нидерландцами (0:0) и поляками (1:1), а бельгийцы, уступив словакам (0:1), выиграли в следующем матче у румын (2:0) и сыграли вничью с украинцами (0:0).

Также в понедельник, 1 июля, состоится матч победителя группы «F» сборной Португалии и занявшей третье место в группе «С» сборной Словении, которые сыграют во Франкфурте на стадионе «Дойче Банк Парк» (00:00). Португальцы после побед над чехами (2:1) и турками (3:0) уступили грузинам (0:2), а словенцы все три матча завершили вничью - с датчанами (1:1), сербами (1:1) и англичанами (0:0) и впервые вышли в плей-офф.

Кристиан Эриксен выйдет сегодня на матч со сборной Германии в статусе рекордсмена по количеству игр за сборную Дании (133 матча) / Фото championat.com





Заключительные матчи 1/8 финала пройдут во вторник, 2 июля. На стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене встретятся победитель группы «E» сборная Румынии и сборная Нидерландов (21:00), занявшая третье место в группе «D». Румынские футболисты, разгромив украинцев (3:0), проиграв бельгийцам (0:2) и завершив вничью матч со словаками (1:1), благодаря лучшей разнице мячей заняли первое место и вышли в плей-офф ЕВРО впервые за 24 года. Нидерландцы одержали волевую победу над поляками, сыграли вничью с французами (0:0) и уступили австрийцам (2:3), выйдя в плей-офф в статусе лучшей третьей команды.

Последнюю путевку в четвертьфинал разыграют в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион» победитель группы «D» сборная Австрии и вторая команда группы «F» сборная Турции (00:00). Австрийцы, уступив на старте французам (0:1), в двух других матчах забили по три гола полякам (3:1) и нидерландцам (3:2) и сенсационно стали первыми, а турецкие футболисты повторили свой лучший результат на групповом этапе - набрали шесть очков, выиграв у грузин (3:1), уступив португальцам (0:3) и переиграв чехов (2:1) и в третий раз в своей истории пробились в плей-офф.