Корреспондент "НГ" заметил, что скульптуры животных, посвященные символам года на центральной площади с. Федоровка (райцентр Федоровского района) нуждаются в ремонте.

Как и например скульптура изображающая двух оленей. А также крыша беседки для молодоженов.В хорошем состоянии здесь разве что фонтан.

Напомним, ранее эти скульптуры были популярны в Казнете, в частности благодаря фигурке изображающей дракона, хотя она больше похожа на гуманоидную улитку или персонажа из вселенной "Звёздных войн". Эти скульптуры были созданы местными мастерами и каждая изображает животного, символизирующего конкретный год по китайскому календарю: крыса, бык, тигр, заяц и так далее, до свиньи.

В июне "НГ" обратилась в акимат села чтобы узнать когда власти отремонтируют скульптуры. 17 июня в сельском акимате ответили, что 2 мая начался приема заявок по госзакупке по ремонту фигур, посвященных символам года, скульптуры, изображающей, двух оленей, а также крыши беседки для молодоженов.

- В итоге победителем признан ИП «Байменов М.Ж.». С ним был заключен договор на 470 000 тенге, - сообщил "НГ" аким Федоровки Болат БАКИТЖАНОВ. - В настоящее время ведутся работы по ремонту указанных фигур.

25 июня местные жители сообщили "НГ", что ремонтные работы действительно проводятся и фигуры животных восстановили. Теперь подрядчик приступил к ремонту крыши беседки для молодоженов и скульптуре оленей.

Жители села также пожаловались на состояние детской площадки на этой же площади: беседки исписаны маркером, на них как на других элементах площадки и скульптуры льва из советского мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню" облезла краска. "НГ" в ближайшее время узнает в сельском акимате о судьбе и этой детской площадки. Но это уже, как говорится, совсем другая история...

Фото автора и жителей с. Федоровка