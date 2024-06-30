У 89-летней Марии Мостовой, бывшего редактора районной газеты «Авангард», книг за жизнь было собрано множество. Недавно около тысячи томов отправились в библиотеку УК 39 КУИС МВД РК — колонии чрезвычайной безопасности «Черный беркут».

Забрать библиотеку к Марии Мостовой приехали сотрудники колонии / Фото instagram.com/gazetakm

- Да, сегодня книги особо не читают, все больше что-то по-быстрому из гаджетов проглатывают, - признается она корреспонденту «НГ», - но уверена, что потребность в литературе не исчезнет. В ней опыт и мудрость множества человеческих поколений, хорошая книга заставляет думать, бередит чувства, дарит эстетическое наслаждение... Литературе не раз предрекали исчезновение. Кажется, что последующие достижения прогресса отменяют предыдущие. Когда появилось кино, прогнозировали смерть театра, а телевидение должно было убить кинематограф. Но все существует, по-своему развивается. Так что я уверена, люди будут читать книги. Везде. В том числе и в сложных жизненных ситуациях будут обращаться к литературе.

Фото instagram.com/gazetakm

Семья журналиста Марии Мостовой собирала библиотеку десятки лет. Все издания в отличном состоянии. И какие издания — собрания сочинений Горького, Чехова, Маяковского, Достоевского (с иллюстрациями Ильи Глазунова), Толстого, Стендаля, Гамсахурдиа, многотомники Лескова, Симонова, Руставели, Нагибина, Каверина.

Около тысячи томов уехали в библиотеку колонии/ Фото instagram.com/gazetakm

Большая часть этого богатства теперь находится в библиотеке колонии. Себе Мария Лукьяновна тоже любимые книги оставила, например, серию «ЖЗЛ». Она традиционно предпочитает чтение телевизору, читает наизусть стихи Смелякова, Руставели, Рубальской, иногда пишет для житикаринских газет, для «НГ». И для себя. Недавно закончила «очень личное эссе о казахстанской степи».

Собрание сочинений Симонова тоже было подарено / Фото Галины КАТКОВОЙ

Мостовая — почетный житель Житикары. Организовать передачу библиотеки ей помогал акимат района, отдел соцзащиты, совет ветеранов. Мария Лукьяновна верит, что книги на новом месте не будут просто пылиться на полках.

Все подаренные издания в отличном состоянии,собрания сочинений полные / Фото Галины КАТКОВОЙ