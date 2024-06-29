В Казахстане детские сады и ясли обогнали по доходам учреждения высшего образования. При этом, число вузов в стране сократилось, сколько детсадов имеет в стране – у Бюро нацстатистики пока нет данных, передает «Голос народа» со ссылкой на аналитический Telegram-канал Data Hub.

В 2023 году доходы учреждений дошкольного образования составили 822,9 млрд тенге, учреждений высшего образования – 804,4 млрд тенге. Показатель первых при том превысил показатель вторых впервые по крайней мере за последнее десятилетие, следует из данных БНС АСПиР РК.

При этом ровно десятью годами ранее, в 2013 году, доходы вузов превышали доходы детсадов более чем в два раза, и в дальнейшем этот разрыв сокращался.

К 2022-му сектор высшего образования обходил дошкольный уже всего на 19%, и в 2023-м разрыв был преодолен с резким ростом доходов организаций для малышей (+41%).

Особенно сильно подпрыгнули за год объемы траснфертов, полученных дошкольными учреждениями из местных бюджетов: с 332 млрд тенге в 2022 году до 592 млрд в 2023.

При этом у БНС пока нет данных о том, как за год изменилось само число детских организаций. А вот вузов стало меньше: осенью 2022-го, в начале учебного года, речь шла о 116 учреждениях, осенью 2023-го – 112.