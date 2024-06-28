Кто и зачем тянет СПК "Тобол" к мутным историям???
Mars
Не успели в кулуарах областных коридоров власти остыть разговоры о резонности выделения с барского плеча СПК "Тобол" всеми любимой "Баян Сулу" целых 5-ти миллиардов тенге на организацию производства бисквита, как появились интересные слухи о причастности этой компании к строительству в центральном сквере отеля известного гостиничного бренда.
В народе шумят, что СПК используют дважды - в выкупе у частного лица, а потом в продаже будущему инвестору здания старого кинотеатра "Казахстан" для сноса и возведения современного отеля.
Для чего разыгрывается эта партия "турецкого гамбита" наверное известно только самим авторам-выгодоприобретателям этой схемы.
Сейчас кустанайцы возмущаются сносом кинотеатра и предлагают строить отель где угодно, но только не в старом и любимом всеми горожанами парке.
Критике местных жителей подвергнута история инвесторов о необходимости строительства достойного места отдыха пролетающим мимо иностранным пилотам...
Красивая история?
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