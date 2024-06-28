28 июня 2024, 09:17

Не успели в кулуарах областных коридоров власти остыть разговоры о резонности выделения с барского плеча СПК "Тобол" всеми любимой "Баян Сулу" целых 5-ти миллиардов тенге на организацию производства бисквита, как появились интересные слухи о причастности этой компании к строительству в центральном сквере отеля известного гостиничного бренда.

В народе шумят, что СПК используют дважды - в выкупе у частного лица, а потом в продаже будущему инвестору здания старого кинотеатра "Казахстан" для сноса и возведения современного отеля.

Для чего разыгрывается эта партия "турецкого гамбита" наверное известно только самим авторам-выгодоприобретателям этой схемы.

Сейчас кустанайцы возмущаются сносом кинотеатра и предлагают строить отель где угодно, но только не в старом и любимом всеми горожанами парке.

Критике местных жителей подвергнута история инвесторов о необходимости строительства достойного места отдыха пролетающим мимо иностранным пилотам...

Красивая история?