Эти снимки Самуил Дудин сделал в 1899 году, и уже через год их показали на Всемирной выставке в Париже. На кадрах преимущественно степи на территории современных Семипалатинской, Павлодарской и частично Карагандинской областей.

Выставку «Быт казахского народа конца ХIХ начала XX века глазами путешественника Самуила Мартыновича Дудина» открыли 27 июня в отделе изобразительного искусства Костанайского областного историко-краеведческого музея. Сделать это получилось благодаря прямой договоренности с Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук.

Семья богатого хозяина Исы Шорманулы

В той поездке Самуил Дудин сделал более 500 снимков, на которые попали уникальные и самобытные моменты ежедневной жизни кочевников. В костанайскую экспозицию вошли около полусотни фотокопий, которую сотрудники местного музея дополнили экспонатами из своих фондов: украшениями, предметами быта и, конечно же, старинным фотоаппаратом.

Для усиления атмосферы тех времен экспозицию дополнили предметами из фондов костанайского музея

На кадрах Дудина из казахских степей много пейзажей и предметной съемки: поселки и озера, овцы на пастбище, отдыхающие верблюды, а также внутреннее убранство юрты, одежда, посуда, музыкальные инструменты.

Верблюды

Пойманы кадры рутины тех времен: вот женщины варят сыр, вьют веревки, собирают кизяк. А на других - более редкие, не каждодневные события.

Варение сыра

Одно из таких - Кояндинская ярмарка – самая крупная из Семипалатинских ярмарок во времена Российской империи. Она впервые состоялась в 1848 году благодаря купцу Ботову, который ехал из Урумчи в Тобольск и остановился недалеко от реки Талды (ныне Карагандинская область) в местности Коянды, что по-казахски означает «местность, где много зайцев».

- В тот раз купцу удалось хорошо продать свой товар, и вновь проезжая здесь, он решил еще раз остановиться. И сарафанное радио притянуло сюда местных купцов, владельцев скота. Так и появилась стихийная ярмарка, которая получила название Кояндинской, - рассказывает посетителям методист отдела изобразительных искусств Костанайского музея Марат ДЮСЕНОВ. - О том, что эта ярмарка имела свое значение, определенный престиж и размах, говорит тот факт, что в 1913 году суммарная выручка составила 6 млн рублей, это большая цифра. Свидетелем одной из этих ярмарок был наш известный писатель Абай Кунанбаев.

Общий вид Куяндинской ярмарки

Экспедиция Дудина 1899 года в своем роде уникальна. Действуя по заданию императора России, путешественник готовил фотографии для Всемирной выставки в Париже.

Панорама поселка Баянаул

- Именно эта работа была очень ответственна, - отмечает Дюсенов, - благодаря этой выставке, этим работам, весь мир узнал о таком народе, как казахи.

Бедная невеста на коне

Особенность костанайской экспозиции, по мнению современного костанайского профессионального фотографа Георгия ШАПОВАЛОВА, в тактильности - напечатанные фото дают дополнительные ощущения, эмоции.

- Мы не знаем, как сохранится наша «цифра» и попадет ли в музеи. Недавно я поймал себя на мысли, что мы перестали печатать фотографии. А это было важно при той технологии, которая была более серьезна, - делится фотограф. - Это сейчас мы можем миллион фотографий сделать, а тогда задумывались над сюжетом, который получишь на бумаге. Надо было продумать ситуацию, фактаж, ведь ты постоянно носишь с собой этот большой фотоаппарат. То есть конечный результат получался более осмысленный, в этом тоже ценность, как и в тактильности. Не имея тактильного ощущения фотографии, мы теряем какие-то чувства. Например, когда ты берешь свои любимые фотографии из фотоальбома, какого бы они не были качества, там есть сюжет, история, и мы их ощущаем. Так и в этих фотографиях, пусть это и фотокопии, мы ощущаем. А в «цифре» этого ощущения нет, как бы мы не хотели.

Посетить фотовыставку в Картинной галерее по адресу ул. Алтынсарина, 113 вы можете в течение месяца.

Из уличных сценок. Павлодар

Женщины, собирающие кизяк

Кобыз и добмра (на снимке слева), Саукеле

Фото Ксении РЕБИК