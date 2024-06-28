Лихие мотоциклисты... Будьте осторожны
Аксюта
28 июня 2024, 09:16
Вот такая вот печальная история произошла с моим сыном 25 июня в 19:35-19:40 на перекрестке Абая-Хакимжанова. Мотоциклист, маневрируя между потоком машин, врезался в машину, поцарапал две двери, крыло, зеркало и просто уехал. Номера у мотоциклиста нет, хотя с виду мотоцикл спортивный и явно нуждается в регистрации. Полиция сказала, что они его найти не смогут, мол нет номера - нет дела. А вдруг кто-то из читателей сможет?
Просто сейчас мотоциклисты, самокатчики двигаются с такой скоростью, что становится опасным для людей! Сейчас он поцарапал машину и скрылся, а если, не дай Бог, собьёт человека? Без номеров, в каске (лицо не увидишь) - всё может сойти с рук?
https://youtu.be/ybK4p-zIjXg?si=a79yW2kmoLCfQ5L9
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