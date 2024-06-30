Вопрос о прогулках безнадзорных коров и лошадей по засеянным полям - из разряда «проклятых» для многих населенных пунктов. Теоретически он вроде бы решен. Животных, застигнутых в момент потравы, землепользователям закон разрешает загонять в места временного содержания до выяснения, чьи они, и предъявления требований о возмещении ущерба хозяину.

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Но схема существует только на бумаге, говорили предприниматели на заседании отраслевого совета по вопросам АПК палаты предпринимателей Костанайской области. Во-первых, где они эти места временного содержания безнадзорного скота, который в течение нескольких дней ведь надо кормить, поить... Предполагалось, что это забота местной исполнительной власти. Но акимы сельских округов от этого дела открещиваются как могут. Опять же, а если речь идет не о трех коровах, а о табуне в сотню лошадей?

Из первой проблемы вытекает вторая - невозможность доказать принадлежность скота конкретному сельчанину. Вроде все знают, чья корова, но это к делу не пришьешь и административный штраф со слов не оформишь. Сегодня в таких случаях штраф выписывают на… пастуха. Дескать, ничего не знаем, должен ты следить. Но ведь не все сельчане платят за то, чтобы их буренка в общем стаде паслась. В этом и вопрос с безнадзорным скотом.

- А мы после таких предъявлений пастухам, которых и так в поселках сложно найти, врагами населению становимся, - констатировал камыстинский предприниматель Владимир ШЕСТЕРИКОВ.

Сошлись на том, что основа основ - регистрация животных в базе ИСЖ, которую ведет ветслужба.

- Если бы изначально весь скот был идентифицирован, мы бы понимали, чей скот и кто будет платить за потраву. И штрафы должны быть увеличены. Но это сработает опять же при условии поголовной идентификации, - выразила общее мнение предприниматель Светлана МИХАЙЛЕНКО.

Предприниматели было затребовали ответа от ветслужбы. Но выяснилось, что ее специалисты помочь не могут. Регистрация в базе ИСЖ во многом зависит от желания хозяев заявить о своих животных. А оно не всегда есть. Получает, например, кто-то адресную социальную помощь и совсем не заинтересован в том, чтобы показывать приплод в своем сарае, ведь увеличение хозяйства подразумевает увеличение доходов семьи.

Массовая идентификация проходит только в период весенних и осенних обработок скота, когда ветврачи в обязательном порядке ходят по дворам, берут кровь, вакцинируют животных. Тогда и обнаруживается, что на подворье есть 3-месячный теленок, хотя для внесения в базу хозяин должен был сообщить о его появлении в течение 7 дней после рождения.

Предприниматели считают, что нужно вносить изменения в законодательство с тем, чтобы ужесточить обязательность идентификации животных. Ведь по большому счету вопрос не только в потравах, но и в том, что точное количество скота в стране никому не известно.