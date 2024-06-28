Ранее она была запрещена из-за проблем с идентификацией нарушителей ПДД, но сейчас есть улучшенные технологии, передает Informburo.kz.

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Министерство внутренних дел Казахстана рассматривает возможность разрешения тонировки передних стёкол автомобилей, за которое выступили создатели официальной петиции.

"Я не большой специалист в автомобилях. Вопрос с тонировкой не первый день поднимается, сейчас МВД изучает историю запрета на тонировку передних и лобовых стёкол. Эти вопросы ставят и депутаты. Я вам скажу, что есть регламент Таможенного союза, где прописано, насколько должны быть затонированы передние стёкла. Это было связано с трудностями в идентификации водителей и пассажиров по нарушениям ПДД и так далее. Сейчас появились новые технические средства фиксации нарушений, поэтому мы изучаем, насколько это возможно или это будет во вред", – сказал вице-министр Марат Кожаев в кулуарах сената.

На 28 июня петиция за разрешение на тонирование передних боковых стёкол набрала 3542 голоса. Запрет на тонировку передних стёкол машин в Казахстане ввели в 2010 году.



