В Костанае начался цикл забегов на президентскую милю. Ровно двадцать лет назад раскручивали мы эту пружину. В то время у нас проходило немало пробегов, но по длине довольно приличных и не каждому доступных. Мы увидели в миле именно удачную дистанцию - 2 400 м, где развивается выносливость вместе со скоростью. А также нашли идеологическую основу: дистанция президентская, как бы намекая на специфику президента под себя, хотя он никогда, как говорят, не бегал. Мы объяснили все моменты акиму области Умирзаку Шукееву и идеологическая основа сработала.

Аким сам вышел на первый пробег, пусть только на 800 м, но его примеру вынуждены были последовать практически все чиновники, и машина заработала. Вслед за акиматом поковыляли работники учебных заведений, производственных предприятий, банков, силовых структур, профсоюзов. Временами доходило до 1 500 участников. С отъездом Шукеева народ разбежался, но не весь. Мы заинтересовывали их, искали призы для победителей, поддерживали через прессу.

Но потом в горспорте появились борцы и боксеры, у них свои интересы, куда не входили люди с оздоровительным бегом. Миля почти затихла.

Мы снова нашли чиновников с государственным мышлением и миля постепенно ожила. Теперь она будет запускаться пять месяцев подряд, через каждые две недели. Для оживления ищем небольшие призы.

Первая миля прошла 22 июня в разных возрастных категориях: от 10 до 70 лет. Приятно было увидеть многих ветеранов, отважных новичков. Непростая работа для судей, но Курманай Исергепов и Наталья Горбунова имеют большой опыт, к ним начала подключаться Татьяна Нерознак. У Татьяны все больше участников попадает в число призеров. Интересно наблюдать за Натальей Салатовой. Совсем молодая (внешне) опережает всех соперниц в ураганном темпе. А между тем ей 38 лет и вместе с ней бегают трое ее детей.

Запомнился Серик Ахметжанов с мощным торсом, регулярно бежит Сергей Миролюбов, подталкивая (морально) Константина Рашевского, который уже и сам вошел в победители. И очень радует полноценное возвращение опытного бегуна Боладихана Карисова.

Поощрения для победителей вручили работники городского управления полиции. Вроде пустячок, а там своевременная моральная поддержка. И хочется сказать, как в анекдоте: «А жизнь-то налаживается!»