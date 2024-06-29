Рецепт пирога найден в подборке веганских. Но так как Mariya, которая его опробовала и рассказала о приготовлении, не фанат полностью растительного питания, то рецепт слегка изменен. В пользу сливочного масла. А в остальном пирог вполне диетичен.

Такой пирог вкусно есть с мороженым или взбитыми сливками

Тесто простейшее: из муки, масла, нескольких ложек молока, щепотки соли, сахара (только чтобы придать чуть сладковатый вкус, можно и без него).

Муку смешать с солью и сахаром, высыпать на доску и изрубить с маслом в крошку. Объединить все холодным молоком (можно и водой), отправить тесто в холодильник на полчаса.

Теперь начинка.

- В основе - французский рецепт тарта с абрикосами, - написала Mariya, - смысл в том, что абрикосы запекаются во фруктовом соусе. Для него лучше всего брать, кроме опять же абрикосов, яблоко. Можно и нектарин, и еще что-то. Но в яблоке есть пектин, что позволяет соусу после выпечки загустеть. Короче, я делала с яблоком. Из него и части абрикосов надо приготовить соус: порезать, добавить капельку воды, пропарить, превратить блендером в пюре и туда добавить сахар.

Пока пюре остывает, нарезать на половинки абрикосы. Раскатать между листами пергамента тесто до толщины 5-7 мм, выложить в форму, прижать ко дну и бортикам, часто наколоть вилкой. Смазать дно и бортики фруктовым пюре, выложить начинку.

- Я положила половинки абрикосов спинками вверх, - написала Mariya, - лучше было расположить внахлест и разрезами кверху. В рецепте было написано, что разрезы, посыпанные сахаром, должны карамелизоваться. И даже небольшие подпалины в плюс. У меня абрикосы просто размягчились. Ну и сахара можно было больше дать в пюре. Я люблю покислее, мне было нормально, но остальные холодный пирог посыпали еще сахарной пудрой. Можно сахар класть не в пюре, а через 20 минут выпекания, посыпать им верх пирога. Как раз для карамелизации верха.

Печется пирог при 175 градусах минут 50.

Ингредиенты

Тесто: 250 г муки, 125 г масла, 3 ст. л. молока, соль, 1 ст. л. сахара.

Соус: 200 г яблок и абрикосов и 50 г сахара (можно больше).

Начинка: 8-10 средних абрикосов.

Фото Mariya