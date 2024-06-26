Апелляционные жалобы по уголовному делу гражданина РФ Дениса ГАЛКИНА рассмотрели в Костанайском областном суде сегодня, 26 июня.

Галкин обвинялся в создании сайта kzobmen.com по продаже криптовалюты. Сайт работал без лицензии и без регистрации в МФЦА (Международный финансовый центр «Астана»). По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов подсудимый заработал более 4 млрд тенге. Процесс в суде № 2 Костаная начался в марте, причем сразу отмечалось, что подобное дело разбирается в Костанае впервые. Приговор вынесли 15 апреля. Галкина признали виновным и назначили 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение).

- 7 июня 2020 года издан закон о запрете этих цифровых активов, - разъяснял тогда приговор судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. - За 2 года вашей деятельности доход от оборота и обмена этих двух активов составил 1 млрд 269 млн 141 тысячи тенге. Согласно закону, вне зависимости от расходов все незаконно нажитые от оборота криптовалюты средства возвращаются в доход государства.

Судья также пояснил: помимо всего прочего, деятельность Дениса Галкина создавала угрозу финансовой безопасности страны.

- Она была связана с тем, что Галкин не выяснял происхождение денег, которые к нему поступали от клиентов для обмена на криптовалюту, - пояснил Оразбай. - Поступающие к нему деньги могли быть нажиты преступным путем, но он этого не выяснял.

У Галкина конфисковали "Тойоту", потому что она была приобретена в период незаконной деятельности, а также ноутбук, как предмет для производства незаконной деятельности, и сами цифровые активы, которые были признаны незаконными. Плюс незаконный доход в сумме более 1 млрд тенге, который Галкин извлёк из своей деятельности. Его также на 7 лет лишили права заниматься деятельность в финансовой сфере.

Приговор суда № 2 оспаривали в Костанайском областном суде и сторона обвинения, и сторона защиты.

- От имени прокурора Бейсембаева, участвующего в деле, считаю, приговор был вынесен незаконно и подлежит отмене, как и гражданский иск на сумму 1 369 140 853 тенге, - заявил государственный обвинитель Дуйсен ШАКИРОВ. - Все доводы приведены в апелляционном ходатайстве. Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, является основанием для его отмены. Гособвинитель Бисимбаев просит приговор изменить в части исключения из объема обвинения цифровых активов, а также назначить конфискацию автомашины "Хюндай-Туксон" 2021 года выпуска. И включить в объем обвинения незаконный доход в сумме 753 млн тенге, полученный на платформах иностранных систем, и незаконный доход в сумме 585 млн тенге. Установить общую сумму дохода от преступной деятельности, связанной с оборотом цифровых активов и обменом иностранной валюты, в размере 2 607 483 279 тенге. Взыскать эту сумму в доход государства полностью, как результат незаконного обогащения. Также обратить в доход государства "Хюндай-Туксон". В остальной части приговор оставить без изменений. Ходатайство прокурора Бейсембаева поддерживаю, прошу его удовлетворить.

Денис Галкин категорически не согласился с доводами обвинения. И вновь не признал свою вину, как и в суде первой инстанции.

- К необеспеченным цифровым активам относится токен. В мировой практике токен не может быть получен в качестве вознаграждения, так как токен не добывается, - пояснил он. - Добыча относится к майнинговой деятельности. Биткойн и лайткоин не относятся к токену, они относятся к монетам. Выпуск и майнинг - это абсолютно разные действия. Добыча не относится к выпуску, о чем говорится в новом законе от 1 апреля 2023 года. В общемировой практике само понятие токена не относится к криптовалюте. Токен - это вид цифрового актива, который имеет эмитента - лицо, которое выпускает цифровой актив. Криптовалюта - это цифровой актив, который майнится, то есть добывается. Считаю, что понятие необеспеченного цифрового актива в Законе "Об информатизации" неверно истолковано, что вводит в заблуждение. С технической точки зрения и согласно общемировой практике было бы правильно сказать, что к необеспеченным цифровым активам относится цифровой актив, полученный в качестве вознаграждения за участие в поддержании консенсуса блокчейна, а не цифровой токен.

Галкин отметил, что в обновленном законе "О цифровизации" от 1 апреля 2023 года имеются правильные технические толкования, которые соотносятся с мировой практикой, но к этому времени осужденный уже прекратил свою деятельность. А судят его по старому закону, в котором эти понятия, по его мнению, неверно истолкованы.

- Майнингом я не занимался, и прокуратурой не было доказано обратное. Электронные деньги не считаются иностранной валютой, как указано в обвинении, - добавил он.

Что касается конфискации второго автомобиля, Галкин сообщил: его приобретала в автосалоне его жена. Она работает менеджером по страхованию, автомобиль взяла в кредит.

Адвокат осужденного Татьяна АНТОНОВА просила отменить приговор суда первой инстанции и подала ходатайство о возобновлении судебного следствия по делу.

- Прошу допросить в качестве свидетеля депутата мажилиса Парламента РК Екатерину Смышляеву, которая являлась автором и разработчиком нового закона об обороте цифровых активов, - пояснила адвокат. - Моего подзащитного судят по закону, из которого не было понятно, что разрешено и что запрещено. И он этого не понимал, несмотря на высшее образование в области IT, и порой даже просвещал прокурора...

Антонова заявила еще нескольких свидетелей, которых нужно допросить, если дело возобновят.

- Полгода шло судебное следствие. Вы не пытались обеспечить явку перечисленных лиц раньше? - поинтересовалась судья Мадина САЛАМАТОВА.

Адвокат Антонова ответила, что некоторых свидетелей не было контактов, о некоторых она узнала уже перед апелляцией, а Екатерина Смышляева отказалась явиться в суд, хотя устно консультировала и давала комментарии.

Судья сообщила, что разрешит это ходатайство позже.

Приговор апелляционной коллегии огласят завтра, 27 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ