Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ответил, можно ли было предотвратить масштабные паводки в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Мнение по этому поводу он высказал в ходе брифинга в правительстве.

"Можно ли было предусмотреть заранее паводки в Казахстане? Среди аргументов было: "Вода пришла откуда не ждали". Что тогда делают наши системы, акиматы на местах?" - спросили журналисты у Каната Бозумбаева.

"Даже если бы акимы знали, что бы они сделали? Ну, например, успели бы какие-то аулы дамбами обваловать. Но вы должны понимать, допустим, в Торгае степная вода пришла, разлилась шириной 30 километров, глубиной полметра, где-то до полутора метров. Какой аким может защитить? Ну это просто нереально. Можно было только эвакуировать пораньше, скот вывезти на возвышенность и так далее. Здесь всей страной нужно реагировать, потому что это очень сильные паводки. Допустим, в Торгайском регионе говорят, что такое было в 1949 году в последний раз. Поэтому вопрос только в прогнозировании и адекватном реагировании", - ответил вице-премьер.

Он добавил, что даже в развитых странах не могут предвидеть стихийные бедствия, и привел в пример паводки в Китае, Европе и Бразилии в этом году.