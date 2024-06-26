С 1 сентября вступает в силу запрет на выдачу кредитов физическим лицам без согласия их супругов. С какими сложностями столкнутся потенциальные заемщики и как все это отразится на статистике браков? На эти вопросы корреспонденту Tengrinews.kz ответил эксперт.

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Разработчики этого закона уверены, что в случае просрочки и несвоевременных платежей банк может наложить арест на общее имущество супругов, а потому изначально согласие супруга в данном вопросе необходимо.

"Залоговый потребительский заем, в соответствии с Гражданским кодексом, все равно при возникновении просрочки или неуплаты вызывает обращение на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов. А также на обязательства одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов по кредиту было использовано на нужды семьи.

При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них. Поэтому очень важно, чтобы при получении потребительских займов на большую сумму имелось согласие супругов, поскольку может возникать их солидарная ответственность по обслуживанию и погашению данного кредита", - прокомментировала Мадина Абылкасымова, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Какие сложности возникнут могут быть у банков и заемщиков

Управляющий директор по юридическим вопросам Ассоциации финансистов Казахстана Назар Рахимов считает, что у казахстанцев могут возникнуть сложности с получением информации о том, состоит ли заемщик в браке. Особенно если он вступил в брак до 2008 года.

"База данных РАГС на сегодняшний день недостаточно оцифрована и полноценна, - отметил эксперт. - Особенно это касается регистрации актовых записей ранее 2008 года. В связи с этим возникают определенные риски на стороне финансовых организаций при получении сведений из этих баз данных. Решение этой проблемы на стороне государства, точнее уполномоченных государственных органов, в ведении которых находятся базы данных РАГС, поскольку банки при выдаче кредитов будут полагаться на те сведения, которые им будут предоставлены через установленные информационные каналы".

Еще одна проблема заключается в том, что если данных о браке заемщика нет в базах РАГС и он принесет справку о своем семейном положении, то она может устареть сразу же после ее получения. Например, человек получит справку прямо перед подписанием бумаг о разводе или, наоборот, о вступлении в брак.

"Даже если будут предоставлены определенные справки, то их требуется легализовать или апостилировать, и даже если они будут исполнены надлежащим образом, то они будут актуальны лишь на дату их выдачи, а не на дату одобрения кредита. Здесь, как нам видится, тоже есть существенные пробелы в регистрации и учете таких отношений", - сказал Назар Рахимов.

С такими сложностями, полагает эксперт, могут столкнуться, в частности, кандасы.

"Могут возникнуть определенные сложности по кредитованию лиц, находящихся в брачных отношениях, особенно кандасов, учитывая, что кандасам и членам их семей, включенным в региональную квоту приема кандасов, предоставляется право на получение потребительского кредита и ипотечного займа на строительство жилья", - акцентировал Назар Рахимов.

Казахстанцы станут реже вступать в брак?

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, в 2023 году органы РАГС зарегистрировали 120,8 тысячи браков, что на 5,9 процента меньше, чем в предыдущем году. Не приведет ли принятие закона к дальнейшему снижению количества свадеб?

"Новые правила не внесут вклад в укрепление института семьи, - полагает Назар Рахимов. - Я понимаю, что законодатель преследовал цель защиты прав членов семьи, в случае если один из супругов имеет склонность к расточительству или к азартным играм, но для этого надо было внести другие изменения, которые были связаны с ограничением дееспособности определенных лиц, не затрагивая и не ограничивая при этом интересы более чем 9-миллионной части работоспособного и самостоятельного населения Казахстана", - добавил эксперт.

Напомним, ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов назвал этот закон важным и нужным, потому как в последнее время "чрезмерная закредитованность людей стала большой проблемой".

"Закон защищает потребителей от произвола со стороны коллекторов. Новые нормы, предусмотренные этим законом, создают условия для предотвращения попадания казахстанцев в долги", - сказал Кошанов.