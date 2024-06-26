26 июня 2024, 09:20

У меня вопрос в связи с прошедшими и предстоящими выборами: почему мы всегда выбираем власть которая облагает нас неподъемными штрафами? Напомню, восстание на Путиловском заводе началось, когда штрафы подняли с 5 процентов, у нас что? Штрафы за ПДД сколько процентов?

Наш аким города, которого я всегда поддерживал, что сказал? Надо убирать кабели со столбов, а кто хотел дешёвый интернет, думать надо было!

А может с другого начать надо было бы - поддержать дешёвый интернет и купить нормальные опоры? Есть они дороже, чем у нас, и дороже, чем в РФ, если их там невозможно закупить, в РФ-то же были, но там большое составляющее импортных деталей.

Почему нельзя подумать о народе, почему сразу о внешнем облике города? Объясните мне непонятливому.