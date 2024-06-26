26 июня 2024, 13:13

Ретро-дискотека для всех желающих прошла во дворе дома № 42 на пр. Кобланды батыра 23 июня. Инициаторами проекта стали член правления ПКСК "Арман" Анна Николаевна ГРИБОВА и её помощница Вера ОБУХОВА.

На праздник пригласили профессионального звукооператора Владимира Ткачука с аппаратурой и солистку Ретро-Клуба г. Костаная Зинаиду Василовскую.

Член правления ПКСК "Арман"Анна Грибова

Звукооператор Владимир Ткачук

Мероприятие совпало с Троицей, потому в самом начале организаторы поздравили всех православных с праздником.

Солистка Ретро-Клуба Зинаида Василовская

Сольное исполнение песен Зинаидой чередовалось с популярными композициями, которые ставил звукооператор. Концерт превращался в дискотеку и снова становился концертом.

Несмотря на дождливую погоду, встреча прошла на ура. Об этом говорит и немалое число гостей - на дискотеку пришло около 50 человек! Встреча была очень теплой, гости с удовольствием танцевали под ритмичную музыку. Жители двора остались очень довольны, никто не хотел уходить!