"А у нас во дворе" - Творческий вечер для людей "золотого возраста" провели дружные соседи
Инициативная группа
Ретро-дискотека для всех желающих прошла во дворе дома № 42 на пр. Кобланды батыра 23 июня. Инициаторами проекта стали член правления ПКСК "Арман" Анна Николаевна ГРИБОВА и её помощница Вера ОБУХОВА.
На праздник пригласили профессионального звукооператора Владимира Ткачука с аппаратурой и солистку Ретро-Клуба г. Костаная Зинаиду Василовскую.
Член правления ПКСК "Арман"Анна Грибова
Звукооператор Владимир Ткачук
Мероприятие совпало с Троицей, потому в самом начале организаторы поздравили всех православных с праздником.
Солистка Ретро-Клуба Зинаида Василовская
Сольное исполнение песен Зинаидой чередовалось с популярными композициями, которые ставил звукооператор. Концерт превращался в дискотеку и снова становился концертом.
Несмотря на дождливую погоду, встреча прошла на ура. Об этом говорит и немалое число гостей - на дискотеку пришло около 50 человек! Встреча была очень теплой, гости с удовольствием танцевали под ритмичную музыку. Жители двора остались очень довольны, никто не хотел уходить!
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