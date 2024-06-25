Работы проведут в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах. Правительство выделит более 1,3 млрд тенге на восстановление повреждённых в результате весеннего паводка линий электропередачи в Костанайской области, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

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ЛЭП будут восстанавливать в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах области. Во время паводка под электроопорами и подстанциями подмыло грунт. В 37 населённых пунктах нарушилось электроснабжение, почти 1000 опор ЛЭП были повреждены.

"Сейчас электроснабжение во всех крупных населённых пунктах восстановлено по временной схеме. Ремонтные бригады продолжают работу", – отмечается в сообщении.

Всего в Казахстане во время паводков были разрушены более 2300 опор ЛЭП энергоснабжения, оборваны 54 км линий. Свыше 40% повреждённой электроэнергетической инфраструктуры уже восстановили. Как заверили в правительстве, работу по восстановлению будут активно продолжать в летние месяцы.

Во время паводков этого года в Казахстане затопило 12 тысяч частных домов и 26 тысяч дачных участков. Более 5800 семей уже получили компенсацию на ремонт жилья на общую сумму 38,6 млрд тенге.

Свыше 8000 домов признали аварийными. 3155 семей на сегодня получили новое жильё, а в регионах строят 2049 домов для пострадавших семей. На восстановление и строительство жилья выделили 251 млрд тенге.