27 многоэтажек отключат от горячей воды в Костанае
25 июня 2024, 11:58 | ЖКХ
Речь идет о домах, расположенных в районе улицы Баймагамбетова со стороны кольца на пр. Абая. Как сообщает пресс-служба ГКП «КТЭК», здесь пройдет капитальный ремонт тепломагистрали диаметром 400 мм.
Иллюстративное фото freepik.com
По данным теплокомпании, с 25 июня по 1 июля от горячего водоснабжения будут отключены 27 жилых домов:
- ул. Баймагамбетова, 3 (4 корпуса), ЗД, 3/5;
- ул. Баумана, 2А, 12;
- ул. Гагарина, 14, 15, 17, 18,19, 21, 23;
- ул. Садовая, 49, 51, 71, 71А, 73, 98, 100 «А», «Г », «Д», «E», «K», 100/2;
- ул. Центральная, 19 (к1), 19 (к2), 19 (к3).
Теплокомпания приносит извинения за причиненные неудобства.
Последние новости
25.06.24 15:28 На какие госорганы казахстанцы подавали в суд в 2024 году
25.06.24 14:46 "Дышать невозможно!" - Почему водители не включают кондиционеры в новых автобусах Костаная?
25.06.24 12:53 1,3 млрд тенге выделят на восстановление ЛЭП в пострадавшей от паводка Костанайской области
25.06.24 11:38 11-й день чемпионата Европы по футболу: 100-процентный результат испанцев на групповом этапе, исторический рекорд Луки Модрича и спасение сборной Италии на 98-й минуте
24.06.24 18:49 «Тобол» не смог забить команде с самой сильной защитой в чемпионате Казахстана по футболу и остался на шестом месте
24.06.24 17:14 Зоны выгула домашних животных создадут в Костанае
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.