Речь идет о домах, расположенных в районе улицы Баймагамбетова со стороны кольца на пр. Абая. Как сообщает пресс-служба ГКП «КТЭК», здесь пройдет капитальный ремонт тепломагистрали диаметром 400 мм.

Иллюстративное фото freepik.com

По данным теплокомпании, с 25 июня по 1 июля от горячего водоснабжения будут отключены 27 жилых домов:

ул. Баймагамбетова, 3 (4 корпуса), ЗД, 3/5;

ул. Баумана, 2А, 12;

ул. Гагарина, 14, 15, 17, 18,19, 21, 23;

ул. Садовая, 49, 51, 71, 71А, 73, 98, 100 «А», «Г », «Д», «E», «K», 100/2;

ул. Центральная, 19 (к1), 19 (к2), 19 (к3).

Теплокомпания приносит извинения за причиненные неудобства.