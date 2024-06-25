В группе «В» уже гарантировала себе первое место и выход в плей-офф сборная Испании, одержавшая победы над хорватами (3:0) и итальянцами (1:0). В третьем туре она встречалась на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе со сборной Албании, которая в двух матчах теряла очки, забивая первой и итальянцам, уступив в итоге (1:2), и хорватам, сыграв с ними вничью (2:2).

Самый возрастной игрок в истории Испании 38-летний капитан Хесус Навас против полузащитника сборной Албании Недима Байрами / Фото championat.com

А вот в матче с Испанией албанцы впервые на чемпионате пропустили первыми. На 13-й минуте нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес после передачи из центра в штрафную площадь партнера по атаке Дани Ольмо выскочил из-за спины защитника с правого края и пробил низком из пределов штрафной площади в дальний нижний угол ворот, мяч от штанги залетел в сетку. Забив, испанцы смогли сдержать натиск соперника и одержали третью победу на групповом этапе, как и на ЕВРО-2008, когда они его выиграли. При этом они не пропустили ни одного гола.

А на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион» в Лейпциге прошел матч между бронзовым призером чемпионата мира 2022 года сборной Хорватии и действующим чемпионом Европы сборной Италии. Обе сборные претендовали на второе место в группе.

Гол полузащитника сборной Италии Маттиа Дзакканьи (№20) на 98-й минуте вывел итальянцев в плей-офф чемпионата Европы / Фото championat.com

На 53-й минуте мяч после удара хорватского нападающего Андрея Крамарича в штрафной площади попал в руку вышедшего на замену итальянского полузащитника Давиде Фраттези - пенальти. Его исполнил Лука Модрич, пробив в правый нижний угол ворот, но итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма отбил мяч. Тут же в следующей атаке после подачи с правого края хорватский нападающий Анте Будимир нанес удар в касание с подступов к вратарской площадки из-под ноги итальянского защитника Маттео Дармиана, но Доннарумма сумел отбить мяч, а первым на добивание успел Модрич, и на этот раз голкипер итальянцев уже не справился с ударом полузащитника мадридского «Реала» и капитана сборной Хорватии, пробившего из пределов вратарской площадки под перекладину в левый угол ворот. И не забивший с пенальти, но забивший спустя минуту с игры Лука Модрич стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы, отличившись в 38 лет и 289 дней.

Однако хорватам не удалось удержать минимальное преимущество. На последней, восьмой добавленной минуте вышедший на замену полузащитник «Лацио» и сборной Италии Маттиа Дзакканьи после передачи защитника Риккардо Калафьори с дуги штрафной площади на левый ее край пробил с ходу в дальний верхний угол ворот - 1:1.

Таким образом, вслед за испанцами из группы «В» в 1/8 финала вышла сборная Италии. А у хорватов, набравших два очка с разницей мячей 3:6, есть минимальный шанс, чтобы пройти в плей-офф с третьего места. Для сборной же Албании чемпионат Европы завершился.

Сегодня, 25 июня, в 12-й игровой день чемпионата Европы пройдут сразу четыре встречи. Сначала состоятся матчи в группе «D» Нидерланды - Австрия и Франция - Польша, которые начнутся в 21:00, а в полночь стартуют поединки команд из группы «С» Англия - Словения и Дания - Сербия.