За тур до окончания первого круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил матч в гостях против «Атырау». Всего четыре дня ранее команды проводили в Атырау ответный поединок полуфинала Кубка РК, который завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. И с учетом того, что «Тобол» одержал победу в первом матче со счетом 1:0, финалистом Кубка стал «Атырау».

С мячом Игор Иванович / Фото vk.com/fctobol

На матч чемпионата на поле атырауского стадиона «Мунайши» в стартовом составе «Тобола» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Альберт Габараев, Эдедем Эссьен, Ахмед Эль-Мессауди, Евгений Шахов, Жаслан Жумашев, Руслан Валиуллин, Игор Иванович и Годберг Купер.

Уже на 3-й минуте встречи Шахов от центрального круга сделал заброс в штрафную площадь хозяев, куда устремился Эль-Мессауди, но вышедший из ворот белорусский голкипер «Атырау» Егор Хаткевич перехватил мяч. На 7-й минуте защитник атыраусцев Адилбек Жумаханов со своей половины поля сделал длинный пас в штрафную площадь «Тобола», где за мяч у угла вратарской площадки поборолись португальский полузащитник хозяев Педро Эуженио и Жумашев, оттеснивший соперника и оказавшийся на газоне. Но первым к мячу успел Покатилов и забрал его в руки.

После четверти часа игры Эль-Мессауди сделал от центрального круга длинный пас низом в штрафную площадь Жумашеву, который прострелил вдоль ворот на Купера, но мяч пролетел слишком высоко. «Тобол» к этому времени больше владел мячом, но игра в основном проходила в центре поля. Атыраусцы отходили к воротам практически всей командой, а гости старались играть широко, чтобы растянуть оборону в поисках бреши, периодически используя при этом дальние забросы.

На 32-й минуте после контратаки атыраусцы заработали угловой удар на правом фланге, а после подачи Эуженио на дальнюю штангу Жумаханов в прыжке послал мяч головой мимо створа. Через три минуты после прохода Ивановича по центру мяч попал в руку Наурызбеку Жагорову. Назначенный метрах в 25-ти от ворот штрафной удар исполнил Эль-Мессауди, пробив в левый нижний угол ворот, но голкипер в падении отбил мяч.

На 38-й минуте контратака «Атырау» по левому краю завершилась забросом в штрафную площадь и дальнейшим переводом мяча на правый край, где конголезский полузащитник хозяев Джоэль Каямба в борьбе с Валиуллиным пяткой отдал пас в штрафную площадь Жагорову, который опасно пробил низом с острого угла во вратарскую площадку. Мяч попал во вратарской площадке в ногу белорусскому нападающему атыраусцев Николаю Сигневичу, а затем его выбил от ворот Ндиайе. За три минуты до окончания тайма «Тобол» заработал штрафной удар на правом краю, но после подачи Ивановича голкипер кулаками выбил мяч из пределов штрафной площади. А в самой концовке тайма очень активны были хозяева - Каямба пробил от правого угла штрафной площади в дальний угол, и мяч пролетел над крестовиной ворот, правда, Покатилов контролировал ситуацию. А вскоре Эуженио пробил низом по воротам по центру с подступов к дуге штрафной площади, но Покатилов поймал отскочивший от газона мяч.

В начале второго тайма центральный защитник хозяев Олжас Керимжанов нарушил правила на Купере в полуметре от штрафной площади недалеко от ее правого угла. Иванович пробил со стандарта обводящим ударом, но мяч пролетел мимо дальней штанги. А после часа игры в составе «Тобола» вместо Купера на поле вышел Давид Энен. Через пару минут мяч после удара Каямбы попал в левую крестовину ворот и взлетел над вратарской площадкой, после чего Покатилов поймал его. А на 6-й минуте розыгрыш углового удара у ворот «Атырау» завершился ударом Валиуллина выше створа.

Через пять минут хозяева провели контратаку по левому флангу, и вышедший на замену белорусский полузащитник Игорь Стасевич от угла штрафной площади пробил низом, а находившийся перед вратарской площадкой Якоб Новак, пропустив мяч между ног, попытался подправить его в ворота пяткой, но Покатилов прочитал задумку словенского полузащитника и оказался в нужном месте.

На 75-й минуте Валиуллина заменил Бейбит Галым. А еще через две минуты «Тобол» не использовал шанс открыть счет, после того как Асранкулов от центральной линии слева сделал длинный заброс на правый край штрафной площади, откуда Иванович, не давая опуститься мячу, пробил с лету, но тот, отскочив от газона, попал в плечо вышедшему навстречу голкиперу. Тут же российский полузащитник хозяев Сослан Такулов нарушил правила на Ивановиче, сам пострадавший пробил со стандарта, а Ндиайе послал головой мяч выше ворот.

Ахмед Эль-Мессауди против защитника «Атырау» Адилбека Жумаханова /Фото vk.com/fctobol

Третья и последняя замена состоялась у «Тобола» на 86-й минуте, и вместо Шахова на поле вышел Радослав Цонев. На третьей добавленной минуте Эль-Мессауди на левом фланге сделал передачу на ход Асракулову, который от боковой линии штрафной площади пробил по воротам, но вратарь «Атырау» поймал мяч. И более чем в два раза больше владевший мячом «Тобол» так и не смог поразить ворота соперника.

После этой нулевой ничьи у костанайского клуба стало 16 очков, и он по-прежнему находится на шестой строчке турнирной таблицы. А возглавляют ее те же «Ордабасы» и «Актобе», переигравшие аутсайдеров соответственно «Женис» (3:1 в гостях) и «Шахтер» (1:0 дома). Еще одна ничья была зафиксирована в Туркестане между «Тураном» и «Елимаем» (2:2). А гостевые победы одержали «Астана» в Петропавловске над «Кызылжаром» (1:0) и «Кайсар» в Талдыкоргане (2:1) над «Жетысу».

Завершит первый круг «Тобол» в последний день июня выездным матчем с «Актобе».