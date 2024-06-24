Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». По сравнению с ранним сообщением из плана исключили работы на подстанции РК-1-1 (красная), но добавили новый район , где расположена подстанция ТП-569.

Иллюстративное фото freepik.com

Всего же с 25 по 28 июня плановые работы пройдут в восьми районах областного центра. В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:



КТП-88а (работы на ВЛ)

с 25 до 28 июня 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Байтурсынова 140-162, ул. Пролетарская 61-108, ул. Дулатова 127-181, ул. Гагарина 74-95, ул. Алтынсарина 137-149.

ТП-205 (работы на ВЛ)

с 25 до 28 июня 10:00 до 18:00

Частный сектор: пр. Абая 287-303, 3 пр. Лермонтова 1-20, 4 пр. Лермонтова 1-14, 6 пр. Лермонтова 1-12.

ТП-113 (работы на ВЛ)

с 25 до 28 июня с 10:00 до 17:30

Частный сектор: ул. Сьянова 138-196, 192/1, ул. Шипина 1/1-36, ул. набережная 114-196,163/1-163/17, 143/1-143/12, ул. Рабочая 2-12, пр. Н.Назарбаева 3-25, ул. Каирбекова 194-202.

Светофор: ул. Каирбекова – пр. Н.Назарбаева

КТП-161 а (работы на ВЛ)

с 25 до 28 июня с 10:00 до 17:30

АЗС № 6 – Эталон, сауна «Майами- Сити», агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор: Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 71-134, ул. Соколовского 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11,23/12,22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Панфилова 1-22.

КТП-21 (работы на ТП)

26 июня с 10:00 до 18:00

магазин «Айым», «Алина», «Фрукты».

Спальный сектор: ул. Шевченко 47.



Частный сектор: ул. Козыбаева 172-186, ул. Пролетарская 112-134, ул. Байтурсынова 145-176, ул. Баймагамбетова 190-230, ул. Козыбаева 192-208, 218/1-218/10,пр. Н.Назарбаева 98-130.

Светофор: пр. Н.Назарбаева – ул. Баймагамбетова

ТП-569 (работы на ТП)

26 и 27 июня с 10:00 до 18:00

детский сад «Белоснежка», ТОО «ДК Жук- Агро», ТД «Дизель», ТД «Сара», магазин «Мясной», «Продтовары», «Азимут», АЗС «Трудовая», АЗС «Гелиос № 6», гаражи Пилот, Рубин.

Спальный сектор: ул. Карбышева 43в, 43б, 45.

Частный сектор: ул. 1 Челябинская 1-35, 17/1,20/1.

ТП-560 (работы на ТП)

26 июня с 10:00 до 18:00

магазин «Мясной», «Пивнов», нотариус, СТО по ул. Карбышева 25а.

Спальный сектор: ул. Карбышева 27.

Частный сектор: ул. ул. Карбышева 1-16, ул. Западная 1-17, пр. Ленинградская 58/1-58/10, 98/3-98/11, ул. Лесная 10-20, ул. Ленинградская 54-70.

ТП-568 (работы на ТП)

28 июня с 10:00 до 18:00

Пожарная часть № 6, КПФ АО «КазГазАймак» по ул. Карбышева 10, ТОО «Айгуль 94», ИП Новинкин, ИП Заббаров.