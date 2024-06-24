В семье Абдиназаровых это второй ребенок - сегодня на свет появился здоровый мальчик. Приехав 24 июня на вызов фельдшер Камиля ЖАУГАШТИНОВА провела осмотр, оценила ситуацию и поняла: до перинатального центра они доехать не успеют. И решила принимать роды самостоятельно.

- У меня начались схватки. Думала, что ложные, так как ходить ещё должна была 2 недели. Вызвали скорую помощь, - рассказывает ставшая второй раз мамой Карина АБДИНАЗАРОВА. - Приехала бригада очень быстро. Зашла девушка, молоденькая, и тут я понимаю, что не дойду до машины. Девушка - большая молодец, не растерялась. В ее глазах вообще не было страха, а наоборот радость, спокойствие, собранность и контроль. Я доверилась ей и все прошло замечательно. Мой муж помогал ей и мне. Фельдшер - просто умница. К тому же, когда сын родился, она призналась, что давно мечтает принять роды на выезде бригады. Желаем ей больших успехов в работе. И хочу сказать ей огромное спасибо за сына. Надеюсь ее найти, встретить и поблагодарить лично!

После родов маму вместе с новорожденным бригада скорой доставила в перинатальный центр областной больницы для обследований и наблюдений. Сейчас мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно.

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Сама фельдшер признается, что в их профессии волноваться не успевают.

- Я просто делала свою работу. Хотя, конечно, трепетная ситуация, - говорит Камиля. - Я очень рада, что все прошло благополучно. Это действительно счастье - держать в руках новую жизнь. От всей души желаю малышу и маме крепкого здоровья и скорейшего восстановления.

Всего с начала года фельдшеры областной станции скорой помощи приняли 10 родов на дому.

Фото и видео предоставлены пресс-службой Костанайской областной больницы