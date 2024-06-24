Осадки будут идти и днем, и ночью во вторник, 25 июня, на севере и западе области. Днем площадь непогоды расширится до восточных районов, и, вдобавок к грозе, ожидаются шквал и град. В Костанае во вторник погода будет похожей: переменная облачность сменяется грозой и градом.

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В среду, 26 июня, на западе и севере области днем ожидаются дожди, гроза, шквал и град. В Костанае - переменная облачность с дождем и грозой, но, к счастью, града уже не обещают.

- Пока проходит холодный фронт, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы вызовут грозы, на западе пройдут сильные дожди. На западе, юге севере области - усиление ветра, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казхгидромет» Назгуль КАЗИЕВА.

Температура ночью, 25 июня, по области 13-18 градусов тепла, днем 20-25, на юге 28. В Костанае ночью 14-16 градусов, днем 21-23.

Ночью 26 июня по области 14-16 градусов тепла, днем 23-28, на юге 32 градуса. В Костанае 13-15 градусов ночью и 25-27 днем.

Во второй половине неделе, ближе к выходным, синоптики обещают потепление.

Ветер по региону, включая областной центр, 25 и 26 июня будет юго-западного направления со скоростью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. В отдельных районах - порывы до 23 м/с.