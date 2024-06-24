Об этом сегодня, 24 июня, на аппаратном совещании сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА. С июля вступят в силу новшества в правилах благоустройства города и населённых пунктов. По ним и будут определять специальные территории для выгула домашних животных.

Площадка для выгула собак в Алматы / Фото Informburo.kz

Прогулочные зоны можно будет узнать по табличкам. Владельцы домашних животных по-прежнему должны убирать за ними экскременты.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поручил отделу земельных отношений выяснить, какие территории города можно превратить в зоны выгула питомцев:

- Тут у вас сказано: «Cпециальные территории, обозначенные табличками для выгула домашних животных». Это будет вопрос, который будут задавать жители. Потому что если мы их начнём сейчас штрафовать, они скажут: "Создайте условия". Поэтому сейчас, отдел земельных отношений, вы должны пройти по городу, посмотреть, какие участки земли мы можем под выгул собак отдать. У нас в городе, если не ошибаюсь, одна или две прогулочные зоны, которые определены. Теперь надо в каждом районе определить. Если их с парками можно совмещать, надо там создавать.

Как отметила Курмангалиева, за нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 505 КоАП РК. Ниже - размеры штрафов.

Физлица 20 МРП Малые предприятия и некоммерческие организации 30 МРП Средние предприятия 40 МРП Крупные предприятия 100 МРП

Выплата штрафа не освобождает от устранения нарушения и возмещения ущерба.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА