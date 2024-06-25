Две управляющие компании продемонстрировали доходность выше, чем у ЕНПФ, одна – доходность такого же уровня, передает Informburo.kz.

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На начало лета доходность пенсионных накоплений казахстанцев за пять месяцев у двух управляющих компаний оказалась выше, чем у активов под управлением Нацбанка, следует из данных на сайте ЕНПФ.

Доходность пенсионных активов, которые инвестировал сам пенсионный фонд, за январь-май составила 3,49%, пенсионных взносов работодателей – 1,14%. Управляющие компании продемонстрировали следующие показатели:

"Сентрас Секьюритиз" – 6,14%;

Jusan Invest – 3,69%;

BCC Invest – 3,49%;

Halyk Finance – 3,3%;

Halyk Global Markets – 3,14%.

"По состоянию на первое июня доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределённая на счета вкладчиков (получателей), составила 10,31% при инфляции в размере 8,5%", – отметили в ЕНПФ.

С начала года инфляция составила 3,5%.



