Судьба бронзовых медалей чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024 решилась в заключительном из пяти матчей финального противостояния между «Аятом» и «Атырау».

Вратарь «Аята» Лео сравнивает счет / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Команды в предыдущих матчах дважды поделили очки - в Рудном хозяева одержали победу в первой встрече со счетом 7:3 и уступили во второй - 6:8, а в Атырау «Аят» также был сильнее в первом матче - 3:2, после чего хозяева взяли убедительный реванш во втором - 4:0.

Заключительный матч прошел в Рудном на паркете «Аят Арены». Счет в нем был открыт уже на 26-й секунде после удара капитана «Атырау» Талапа Есениязова после перехвата мяча перед воротами «Аята». На 6-й минуте равновесие в матче восстановил вратарь рудничан Лео, который перейдя центральную линию, решился на дальний удар и точно пробил в левый угол ворот - 1:1.

С мячом Жеже / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

Через минуту гости снова вышли вперед - это Део во время контратаки «Атырау» замкнул у дальней штанги передачу слева Алиссона. Не прошло и минуты, как Лукас после передачи из правого угла Антона Рындина ударом по центру вновь сравнял счет. А на 18-й минуте Лукас отличился еще дважды. Вначале он забил ударом из центра после передачи Жеже с правого края, а затем оформил хет-трик, отличившись при розыгрыше штрафного удара - 4:2. С таким счетом в пользу хозяев команды ушли на перерыв.

Автор покера в ворота «Атырау» Лукас / Фото instagram.com/dimi.art

На четвертой и пятой минутах второго тайма дебютными голами за «Аят» отметился 17-летний воспитанник команды Арлан Тасбулат, дважды хорошо открывшийся перед воротами «Атырау». При счете 6:2 гости перешли на игру с пятью полевыми игроками, и на 35-й минуте Алиссон сократил отставание - 6:3, точно пробив в правую «девятку» ворот «Аята» и оформив дубль. Через минуту Лукас ударом через всю площадку поразил пустые ворота атырауского клуба, оформив таким образом покер. А еще через минуту Лео ударом от своих ворот также по пустым воротам гостей сделал счет 8:3. На 38-й минуте Рамазан Бисембайулы отквитал один гол - 8:4, но большего гости сделать не могли.

«Аят», выиграв и матч, и серию, стал бронзовым призером чемпионата Казахстана.

«Аят» - бронзовый призер чемпионата Казахстана / Фото instagram.com/dimi.art

Напомним, что чемпионом Казахстана стал дебютант национального первенства клуб «Семей», одержав в четырех матчах в финале победу над «Кайратом» - 2:2 (0:0, 4:2 - по пенальти), 2:6, 3:2 ОТ, 3:3 (0:0, 4:3 - по пенальти) и оставив алматинский клуб впервые за 20 лет без золотых медалей чемпионата Казахстана.