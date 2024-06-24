Заключительный тур группового этапа стартовал в десятый день проходящего в Германии чемпионата Европы. В этот день было сыграно два матча в группе «А».

Досрочно завоевавшая путевку в плей-офф сборная Германии встречалась на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне с командой Швейцарии.

Гол нападающего Никласа Фюллькруга (№9) в дополнительное время сохранил первое место в группе «А» сборной Германии / Фото championat.com

Немцы на 17-й минуте забили гол благодаря удару из-за пределов штрафной площади Роберта Андриха, пробившему в левый нижний угол ворот. Но гол был отменен, так как после видеопросмотра арбитр встречи определил нарушение правил в предыдущем моменте у Джамала Мусиала.

Счет же был открыт на 28-й минуте после атаки сборной Швейцарии. Полузащитник Ремо Фройлер после передачи слева в штрафную площадь выполнил прострел во вратарскую площадку, который замкнул нападающий итальянской «Болоньи» и сборной Швейцарии Дан Ндой, опередивший защитника Антонио Рюдигера и переправивший мяч в левый верхний угол ворот мимо 38-летнего голкипера Мануэля Нойера, проводившего свой 18-й матч на чемпионатах Европы и ставшего по этому показателю рекордсменом среди вратарей, опередив легендарного итальянца Джанлуиджи Буффона.

Немцы смогли отыграться лишь в дополнительное время усилиями вышедших на замену игроков. На второй добавленной минуте полузащитник Лерой Зане сделал передачу налево на защитника Давида Раума, который выполнил навесную подачу, а нападающий клуба «Боруссия Дортмунд» Никлас Фюллькруг выиграл борьбу на «втором этаже» и с линии вратарской площадки пробил головой в левый верхний угол ворот - 1:1. Этот гол стал для сборной Германии восьмым на групповом этапе крупного турнира впервые с чемпионата мира 2006 года, который также проходил в Германии.

В проходившем параллельно на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте матче за третье место в группе «А» боролись сборная Шотландии, уступившая немцам (1:5) в матче открытия и сыгравшая вничью со швейцарцами (1:1), и сборная Венгрии, проигравшая и швейцарцам (1:3), и немцам (0:2).

Момент столкновения венгерского нападающего Барнабаша Варги с шотландским голкипером Ангусом Ганном / Фото championat.com

Победу в этом матче вырвали венгры благодаря единственному голу, который был забит на десятой добавленной минуте. После розыгрыша углового удара у своих ворот сборная Венгрии организовала быструю контратаку по правому краю, в ходе которой нападающий Роланд Шаллаи ворвался в штрафную площадь и почти от лицевой линии сделал подачу низом в центр. Капитан сборной Венгрии и полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи в падении не успел с линии вратарской площадки замкнуть пострел, а вот нападающий клуба «Уйпешт» и сборной Венгрии Кевин Чобот уже из района 11-метровой отметки пробил в касание в левый угол ворот, куда не успел переместиться вратарь шотландцев Ангус Ганн. Этот гол стал самым поздним взятием ворот в истории чемпионатов Европы без учета овертаймов.

А на 68-й минуте этого матча произошел страшный эпизод - после столкновения с шотландским голкипером и защитником Грантом Хэнли венгерский нападающий Барнабаш Варга рухнул на газон и потерял сознание. На поле тут же появились медики и, закрыв от зрителей специальными тентами, как и на прошлом чемпионате в случае с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном, очень долго оказывали помощь игроку, после чего унесли его с поля на носилках и на машине скорой помощи отправили со стадиона в больницу.

Из группы «А» в 1/8 финала вышли сборные Германии и Швейцарии с первого и второго мест соответственно, сборная Венгрии будет ждать результатов матчей других групп, чтобы узнать, попадет ли в четверку лучших команд, занявших третьи места. а набравшие одно очко шотландцы покидают чемпионат Европы.

Сегодня, 24 июня, состоится 11-й игровой день чемпионата Европы, в группе «В» начнутся в полночь и пройдут одновременно игры третьего тура Албания - Испания и Хорватия - Италия.