Авария произошла вчера, 23 июня, около 20.40, на перекрестке улиц Дзержинского и Победы. Из-за того, что водитель одной из машин неверно выбрал скорость движения, он врезался в два других автомобиля, стоящих на перекрестке в ожидании зеленого сигнала. В результате аварии пострадала одна из пассажирок.

- Установлено, что гражданин 1996 года рождения за рулем Chevrolet Nexia неправильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с автомобилем KIA Cerato, за рулем которого был мужчина 1992 года рождения. А следом столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением гражданина 1955 г. р. Эти автомобили стояли на запрещающем «красном» сигнале светофора, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. – В результате пострадала пассажирка автомобиля Renault, женщина 1953 года рождения.

Автомобилям нанесен материальный вред. Полиция собрала первоначальный материал, назначены соответствующие экспертизы.