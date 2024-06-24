Поздравляли Арлана АНКАУОВА с победой в экспозиционном зале отдела изобразительного искусства областного историко-краеведческого музея в пятницу, 21 июня.

Республиканский конкурс-фестиваль искусств, посвященный 220-летию со дня рождения старшего султана Кунанбая Ускенбаева, проходил с 13 по 15 июня в Абайской области. Организатор - местное управление культуры, развития языков и архивного дела. Цель - развитие креативных индустрий и этнотуризма. В конкурсе принял участие 21 ремесленник из 9 областей и 3 городов Казахстана.

Костанайский художник-прикладник выиграл приз в размере 1 млн тенге.

- Сначала был проведен онлайн отборочный тур, в котором приняли участие большое количество ремесленников со всей страны, - рассказал Арлан Анкауов. - В итоге на конкурс отобрали 21 мастера. Когда я одержал победу, эмоции переполняли. Я не ожидал и думал, что про меня забыли, когда объявляли имена других победителей, начав с нижних мест. В конце, услышав свое имя, я пребывал в состоянии шока. Чувствовал дрожь в сердце. Это большой рост в моем деле. Начинаешь чувствовать, что ты можешь дальше развиваться и делиться багажом своего опыта с воспитанниками. Это большая заслуга всей нашей команды.

Арлан работает в технике аппликации из овечьей шерсти, которую изобрел и разработал сам. На авторской (запатентованной) методике основана его студия «Arlan design». В этом году художник стал одним из героев фирменного календаря "НГ".

- На конкурс я представил 3 работы, - рассказал он. - В качестве основной выделил картину «Абайға арнау» - Посвященная Абаю. Это большая работа, которая заняла несколько месяцев труда. Она в форме триптиха: посередине стоит Абай, на правой стороне - музыкальный инструмент домбра, а на левой стороне - кобыз. Это ручная работа, каждый миллиметр нужно чертить, лепить, подбирать цвета и создавать общую композицию. Прикладное искусство никогда не потеряет свою ценность. Это своего рода классика. Наш казахский быт делался вручную и считается своеобразным. Сейчас развитие и популяризация национального прикладного искусства набирает обороты. Мы стараемся, чтобы оно не потеряло своего богатства.

Младший брат Арлана Баглан АНКАУОВ поделился с «НГ» воспоминаниями о его творческом пути:

Баглан Кызылбаевич (справа в нижнем ряду)

- Он начал заниматься искусством в 2004 году, после окончания колледжа. Тогда он экспериментировал, искал свой стиль и путь. Постепенно нашел и создал свое направление. Помню, как он оборудовал свою комнату под мини-мастерскую. В 2011 году мы открыли свою ремесленную компанию, у каждого из братьев есть свои обязанности. Поэтому нас уже называют «семьей Анкауовых». Моя роль заключается в работе с документами. В этом конкурсе я организовал переговоры с организаторами и подал заявку. В текущем году нашей студии исполняется 13 лет, детей в возрасте от 8 до 18 лет обучаем бесплатно по программе "Даму бала" и представляем их картины на выставках. Им это нравится, это развивает моторику рук, творческое восприятие и воображение. Моя мечта - чтобы наша команда вышла на международный уровень, в особенности в страны, которые являются центром искусства: такие, как Италия, Франция.

Воспитанник студии Таир ИСЕНОВ пришел поздравить своего наставника.

Ученик Таир. Его работа в самом верху

- Я занимаюсь в студии Арлана Анкауова с апреля прошлого года, - рассказал он. - Бабушка и мама меня отправили учиться новому ремеслу вместе с младшим братом Амиром. В студии я научился хорошо рисовать и у меня появились новые знакомства. Когда я только пришел, мне было сложно понять суть, но сейчас более-менее разбираюсь. За время своего обучения я сделал 4 работы. В будущем хочу продолжать заниматься этим делом и показывать свои работы на выставках и конкурсах.

Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ

Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова