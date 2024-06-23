"Тобол" провел матч 12-го тура чемпионата Казахстана с "Атырау" и вновь не добился победного результата в противостоянии с "нефтяниками", передают Vesti.kz.

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Матч между командами Нурбола Жумаскалиева и Виталия Жуковского закончился со счетом 0:0.

Напомним, что на этой неделе "Тобол" и "Атырау" уже встречались, но в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Казахстана. В той встрече подопечные Жуковского одержали разгромную победу 4:0 и вышли в финал турнира.

После очного матча в чемпионате, "Тобол" имеет 13 очков в 10 матчах, а у "Атырау" - 17 очков в 11 играх.