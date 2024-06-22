Сейчас на обследование зданий и подписание декларации о соответствии отводится до 15 дней. Строители просят сократить срок до 3 дней. В областной палате предпринимателей 18 июня они обсуждали проблему с представителями отдела занятости и социальных программ акимата Костаная.

Укоротить в пять раз

Без этой декларации нельзя подписать акт ввода объекта в эксплуатацию. В ней указаны критерии, которым должно соответствовать новое или реконструированное здание. Это документ итогового согласования со всеми службами, снабжающими объект водой, теплом, газом, электричеством. А пункт 13 звучит так: «Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты». Процедуру подтверждения этого пункта строители и считают слишком длительной.

Ул. Бородина, 80/1. По нормативам соотношение высоты к длине пандуса должно быть 1 к 20. Здесь явно не так

- Ввод в эксплуатацию объектов затягивается по срокам, застройщики несут дополнительные расходы, идет неисполнение договорных обязательств перед дольщиками и Казахстанской жилищной компанией, выступающей их гарантом. Соответственно, возникают риски штрафных санкций, - перечислила негативные последствия исполнительный директор Ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА. - К нам, в частности, обратилось ТОО «БК-СТРОЙ», которое занимается у нас в регионе долевым строительством. Но ситуация касается и других компаний.

Члены ассоциации, по словам директора, считают, что такое согласование на самом деле можно приравнивать к государственной услуге и оно должно быть соответствующим образом регламентировано. А сейчас застройщики обращаются общим порядком. И ответ госорган имеет право дать им в течение 15 дней.

С остальными согласованиями, по которым компании обращаются в отдел ЖКХ, ситуация похожая.

«В срок укладываемся»

Руководитель отдела занятости и социальных программ Акбопе МАНАТОВА начала с того, что обязанность подписывать декларацию о соответствии ее службе вменена в 2020 году.

- И мы сразу начали переписку с Комитетом труда и социальной защиты о том, что это не наш функционал. Декларация четко ориентирует на орган соцзащиты, а мы - отдел социальных программ, - пояснила она. - Когда мы берем людей на работу, исходим из квалификационных требований, которые не включают строительное образование. У нас работают педагоги, медики, но нет проектировщиков, архитекторов. Да, мы оказываем государственные услуги лицам с инвалидностью, они связаны с лечением, обеспечением людей компенсаторными средствами, протезами, колясками... Услуг много и именно такая работа у нас в приоритете. Мы считали и считаем, что согласованием по декларациям должен заниматься департамент Комитета труда и социальной защиты.

Однако до сих пор эта аргументация не была принята, поэтому декларациями занимается именно отдел занятости, у которого в приоритете, по словам руководителя ГУ, другие обязанности. Их много. И отдел не готов обещать, что сократит время по процедурам, связанным с подписанием деклараций.

- Три дня? Да у нас тогда люди вообще с работы не будут выходить, - отреагировала на предложение Манатова. - Мы в установленный срок укладываемся, не нарушаем. И стараемся по возможности не тянуть до последнего дня.

Дублирование - исключить

Строители зашли с другой стороны. Они считают, что отдел дублирует функции нескольких структур.

- В частности, функции организации, проводящей комплексную экспертизу проектной документации (по обеспечению доступа в строящийся объект маломобильных групп населения, то есть по наличию пандуса у входных групп объекта), идет также дублирование функций технического надзора и дублирование функций авторского надзора в части соответствия построенного объекта проектной документации, - сказала Викулова.

Члены ассоциации строителей говорили об ущербе из-за процедуры согласований

Ее поддержал представитель ТОО «БК-СТРОЙ» Михаил СМЫКОВ, который сказал, что отдел мог бы работать по предоставляемой строителями исполнительной документации и вообще исключить выезд к сдаваемому объекту.

- Тогда пусть нас исключат из процедуры вообще, - ответила Манатова. - Мы по этой теме с бизнесом уже встречались. И речь шла о том как раз, что есть немало случаев, когда проект прошел экспертизу, а нарушения норм доступности для маломобильных граждан налицо. Так что есть вопросы и по качеству ПСД, и по реализации проектов. Коллеги из районов могли бы добавить примеров. Кстати, маломобильные группы населения - это не только инвалиды на колясках, немало и других людей относится к этой категории. Человек на костылях после травмы - маломобильный.

Корень проблемы - ПСД

Что делают работники отдела на выездах? Обмеряют дверные проемы, высоту порогов, параметры разворотных площадок у входных дверей, пандусы. Они должны соответствовать нормативам: проем - не уже 90 см, порог - не выше 1,4 см, площадка для разворота коляски - 2,2 на 2,2 м, пандус - в соотношении высоты и длины 1 к 20. Если нормативы нарушены, надо все привести в соответствие и тогда декларация будет подписана.

На встрече в палате предпринимателей строители заявляли, что «по разным объектам почему-то подписывают разные пандусы», упоминали о коррупционных мотивах. Впрочем, адресов никто не называл.

- Бывают особые случаи. Недавно в микрорайоне Юбилейный мы в порядке исключения разрешили сделать пандус в соотношении 1 к 12. Если бы он был 1 к 20, то перекрывал бы пожарный проезд. Опять же вопрос к проекту. Но застройщик обязался там еще поставить подъемник, - прокомментировала Манатова.

- Что нас еще волнует, мы ведем работы точно по проекту. А когда идет согласование декларации, нам начинают предъявлять другие требования, не указанные в ПСД: сделайте тактильную плитку, поставьте другие поручни, - рассказала о своем опыте представительница компании «Рудныйсоколовстрой», подключившись онлайн, - то есть требования нам предъявляют либо сверх проекта, либо надо переделывать то, что указано в нем и в соответствии с ним исполнено. Думаем, что должно быть тогда согласование проекта с соцзащитой изначально, чтобы прописала свои требования и они были бы приняты.

Строители все-таки просили найти возможность и процедуру согласования укоротить если не до 3, то хотя бы до 5 дней. Что касается пунктов декларации, связанных с деятельностью отдела ЖКХ, то предложили вернуть уже опробованную практику. Сделать единый день приема монополистов в акимате с работой по принципу «одного окна».

Также свои проблемы, связанные с подписанием деклараций, предприниматели намерены обсудить с бизнес-омбудсменом, который в конце июня будет вести прием в Костанае.

Вместо заключения

В нескольких кварталах от здания, где заинтересованные стороны обсуждали важную проблему, стоит дом. Новостройка по адресу ул. Бородина, 80/1. Корреспондент «НГ», возвращаясь с совещания, вошел во двор и сфотографировал пандусы у двух подъездов. Они построены с явным нарушением нормативов. Не надо быть строителем или сотрудником соцзащиты, чтобы констатировать это. Все видно сразу.

Так что утверждение, что строительство по проектам, прошедшим экспертизу, - это гарантия пригодной для инвалидов инфраструктуры, опровергается правдой жизни. Это с одной стороны. С другой - раз дом сдан в эксплуатацию и заселен, значит, и декларацию по нему с учетом таких пандусов кто-то благополучно подписал.

Фото Галины КАТКОВОЙ