В село Новошумное Фёдоровского района в этом году прокладывают ветку водопровода из села Ивангородское (ныне упразднено - "НГ"), которое находится за 30 км. Местные жители считают, что необходимости в этом нет, так как в каждом доме есть колодец. Ситуацию сегодня, 21 июня, на брифинге в РСК прокомментировал аким района Тауба ИСАБАЕВ.

- Наши читатели сообщают, что в селе Старошумное, которое совсем рядом, есть скважина. Учитывалось ли мнение местных жителей при проведении работ? - спросил корреспондент "НГ".

- Да, действительно, в селе Новошумное сейчас проводят водопровод, - ответил аким. - Работы выполняет костанайское ТОО «АиФ». Сметная стоимость объекта - 1 млрд 400 млн тенге, в этом году уже выделено 500 млн тенге. Проект двугодичный и завершается в 2025 году. В Новошумном живет почти 1000 человек, и в каждом доме будет вода. Мнение жителей всегда учитывается.

Аким района также отметил, что скважины в Старошумном не отвечают санитарным нормам.

- Поэтому управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области проводились изыскания воды, чтобы обеспечить населенный пункт качественной питьевой водой и чтобы объём воды потом не закончился, - пояснил Тауба Исабаев. - Управление также дало нам координаты скважин, и по ним мы проектируем. Магистральный водопровод уже прошёл госэкспертизу.

Тауба Исабаев сообщил, что перед проведением водопровода в том или ином населённом пункте проходит сход с местными жителями, где их информируют о том, что скоро будут проводиться такие работы и «просят потерпеть неудобства», зато «потом они получают блага цивилизации».

- Недавно я был в Новошумном и видел, что во время проведения водопровода там перерыли многие улицы, в частности, центральные. Подрядчик будет восстанавливать асфальт после проведения работ?

- Вы хотите строить водопроводы без траншей, что ли?! - эмоционально отреагировал аким. - Конечно, мы уже провели водопроводы в 13 населенных пунктах района, в 7-ми сейчас строим, везде - открытым способом. Улицы будем ремонтировать позже. Сейчас, кстати, восстанавливаем дороги после проведения водопроводов в селах Пешковка, Бановка, Успеновка и Придорожное. Водопровод строится на десятилетия, сроки эксплуатации у них более 50 лет!

- А почему подрядчик складывает кучи глины на подъездах к домам местных жителей и перекрывает проезды?

- Если у вас есть факты, то предоставьте их нам, голословничать не надо! Мы где проходим, еще ни разу не оставили кучи возле домов. Подрядчик делает отвалы и откосы, чтобы безопасно проводить эти работы. Грунта бывает много, но потом это всё убирается. За селом мы оставляем конусы, чтобы потом, в период эксплуатации, когда будет проседание грунта, мы могли сразу засыпать его.

Фото Андрея СКИБЫ