Оплатить оформление документов и другие госуслуги в отделе № 1 ЦОНа в Костанае по-прежнему можно только через QR-код двух банков: Kaspi или Halyk bank. Об этом «НГ» сообщили несколько жителей областного центра.

Если услугополучатель не имеет возможности оплачивать через QR-коды этих банков, то он не сможет заплатить картой или наличными, потому что в ЦОНе нет ни терминала, ни кассы. Клиентов отправляют в ближайшие отделения банков, выдав бланк с кодом оплаты. В банке нужно сначала снять наличные деньги, потом отстоять очередь в кассу, а еще и заплатить комиссию в пределах 400-500 тенге.

Почему всех предпринимателей обязали поставить кассовые аппараты, и даже штрафуют за их отсутствие, а в государственном учреждении их до сих пор нет? На эту проблему костанайцы жаловались еще в декабре прошлого года.

- На данный момент на месте в ЦОНе можно оплатить только через QR Kaspi или Halyk bank, - подтверждал «НГ» 25 декабря руководитель отдела № 1 «Правительство для граждан» по Костанайской области Даулет КИКБАЕВ. - Это связано с тем, что закончился срок действия договора с АО «Казпочта» на обслуживание касс. Но услугополучатели могут оплатить оформление документов в ближайших отделениях банка с отделом № 1 ЦОНа Костаная, расположенного по ул. Тауелсиздик, 46, либо в самом здании «Казпочты» по ул. Тауелсиздик, 63. Также рядом с отделом находятся и другие банки, в которых услугополучатель может произвести оплату наличными, либо картой.

На уточняющий вопрос, почему договор на обслуживание касс нельзя было продлить до конца года для удобства услугополучателей, нам ответили: «Сроки договора устанавливает АО «Казпочта».

В июне 2024 года "НГ" получила уже другой ответ.

- На данный момент заключен меморандум с двумя банками: Kaspi или Halyk bank, - сообщил заместитель директора НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Костанайской области Гафур МУСИЛИМ. И добавил: - Также есть терминал Halyk, где можно наличными пополнить за услугу без комиссии. С другими банками меморандум пока на обсуждении. То есть, здесь не с нашей стороны проблема, а со стороны остальных банков, они тянут с меморандумом.

Клиенты ЦОНа утверждают, что при оформлении документов, удостоверяющих личность, сотрудники не сообщают о терминале Halyk. Как только говоришь, что есть только карта других банков, отправляют в соседние банки платить наличными. Почему же не сообщают об этом варианте, при котором, кстати, не берут комиссию? В ЦОНе переадресовали этот вопрос сотрудникам миграционной службы, которые занимаются заменой документов.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ