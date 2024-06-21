На имущество казахстанцев перестанут накладывать арест из-за просроченных штрафов. Теперь после истечения срока гражданам будет приходить уведомление, напоминающее об оплате, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, это стало возможным благодаря роботу ЧСИ (частных судебных исполнителей - прим.).

"Мы запустили большой проект. Раньше как было? Если вам пришел штраф по камере "Сергек", и в течение 50 дней вы не успевали его оплатить, то ваш штраф переходил к ЧСИ. Далее судоисполнитель накладывал арест, после чего до 25 процентов от суммы штрафа он взыскивал с вас. По самым минимальным расчетам, за счет этого робота мы ежегодно сэкономим 2,2 миллиарда тенге граждан. Теперь если гражданин просрочил 50 дней, мы еще дополнительно ему SMS направляем, push-уведомления. Если он пользуется мобильным приложением любого банка - туда тоже направим. Все делается для того, чтобы на граждан не налагали вот эти взыскания. Теперь это все будет делать робот и бесплатно. Не будет этой суммы - 25 процентов", - пояснил Молдабеков на брифинге СЦК.