Сегодня в Казахстане вступает в силу закон, запрещающий продажу, реализацию и ввоз в страну вейпов. Как он будет работать, читайте в материале корреспондента Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Популярные среди казахстанцев вейпы или "одноразки" теперь под запретом. За курение вас не накажут, однако за их продажу, распространение и ввоз предусмотрена уголовная ответственность.

Поправки в закон по вопросам здравоохранения повлекли за собой изменения в Уголовный кодекс. Теперь там есть статья 301-1 "Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них". Часть 1 предусматривает наказание за продажу и распространение вейпов: штраф до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) либо общественные работы на срок до 200 часов, либо арест до 50 суток.

Часть 2 статьи предусматривает наказание за ввоз и производство вейпов: штраф до 2 тысяч МРП (7,3 миллиона тенге в 2024 году) либо общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение/лишение свободы на срок до 2 лет.

Если действия совершены преступной группой неоднократно, связаны с получением дохода в особо крупном размере, наказание ужесточается: штраф в размере до 5 тысяч МРП (18,4 миллиона тенге в 2024 году) либо общественные работы до 1 200 часов, либо ограничение/лишение свободы на срок до 5 лет.

В Министерстве внутренних дел пояснили, что в данном случае означает "распространение".

"Под распространением следует понимать передачу вейпов другим лицам. Распространение влечет уголовную ответственность за совершение его в любой форме без учета материальной и иной выгоды", - сообщили в МВД в ответ на официальный запрос редакции

Будут ли наказывать за курение?

За курение вейпов в неположенных местах будет такое же наказание, как за курение сигарет, - 3 МРП (11 076 тенге в 2024 году).

Кроме этого, поправки вводят в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" точное определение вейпов:

"Электронные системы потребления, вейпы или электронные системы доставки никотина и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином, - это устройства (в том числе электронные сигареты), которые с помощью электронных технологий (аккумулятора) нагревают жидкость (в картриджах, резервуарах и других контейнерах) с содержанием никотина или без него, другие химические вещества, ароматизаторы с образованием аэрозоля, вдыхаемого пользователем".

Также в кодекс вводятся следующие понятия:

ароматизатор для электронных систем потребления;

электронные системы потребления и жидкости для них;

некурительные табачные изделия;

продукция, имитирующая табачные изделия.

Напомним, 19 апреля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения".