18 июня на заседании отраслевого совета по вопросам АПК в палате предпринимателей они задавали вопросы именно такого плана: что есть, что будет, чем сердце успокоится...

С саранчой борются и с воздуха

- В этом году мониторинговые мероприятия по стадным саранчовым запланированы в Костанайской области на площади 4,9 млн га, защитные мероприяти - на 775,6 тыс га, - сообщил руководитель отдела государственной инспекции по защите растений Костанайской областной территориальной инспекции Тилек ТУЛЕБАЕВ, - на сегодняшний день в проведении фитосанитарного мониторинга задействовано 129 обследователей, из них 79 штатных специалистов, остальные - дополнительно привлеченные на 5 месяцев сотрудники филиала ГУ «Республиканский методический центр санитарной диагностики и прогнозов». Дополнительно через карьерный центр в области прошли обучение 354 человека, 137 уже приступили к работе.

В химических обработках против стадных саранчовых задействовано сейчас 70 единиц техники, в том числе 20 аэрозольных генераторов, 20 дельтапланов, 4 самолета, штанговые и вентиляторные опрыскиватели.

На 17 июня обследовано было 531 тыс. га, из них 333 тыс. га составила площадь, заселенная ниже экономического порога вредоносности, то есть до 3 особей на 1 га. На 249 тыс га заселенность саранчой выше. Из них 211 тыс. га уже прошли химобработку. Основные районы, где активно проводятся работы: Амангельдинский - протравлено 93 тыс. га, Жангельдинский - 46 тыс., Аркалык - 29 тыс. га, Камыстинский - 23 тыс. га, Наурзумский - 18 тыс. га. Еще в 6 районах обработаны территории от 60 до 700 га, то есть не на тысячи гектаров счет.

Запас пестицидов, сказал спикер, для ликвидации стадных саранчовых имеется на всю запланированную под обработки площадь (свыше 770 тыс. га).

В области открыта горячая линия для сообщения о замеченных очагах стадных саранчовых.

- Это очень важный момент, - сказал Тулебаев, - я сам недавно находился в Камыстинском районе. Когда посредством горячей линии сообщалось о местах заселения, мы оперативно выезжали, проводили обработку. Конечно, фактор риска - обширные территории районов. И то, что отрождение у итальянского пруса идет не одномоментно, волнами. Может на одном и том же гектаре отродиться сегодня 50 штук, ее обработаем, а через пару дней там же 20 новых. Так что наблюдения и быстрое сообщение очень важно. Обращаю внимание, что на сайтах акиматов размещены контактные телефоны.

Участники встречи спрашивали о том, пестициды, техника распределены по районам или сосредоточены где-то в одном месте и нужны будут дальние переброски. Кто подрядчики, откуда?

- Техника уже рассредоточена по местам наибольшего риска, в разных сельских округах, - ответил Тулебаев. - Подрядчики были определены на конкурсной основе. Из костанайских - ТОО «ИНСПЭК» и ТОО «Шаруа», у которых на вооружении - аэрозольные газогенераторы, остальные подрядчики из Астаны, ЮКО, дельтапланы - из Костаная, самолеты - из Алматы. Вся техника, которая была ими заявлена в тендерной документации, находится в области здесь.

- В этом году организацию защитных мероприятий хочу отметить, есть живой контакт между землепользователями и теми, кто ведет обработки, - сказал предприниматель Владимир ШЕСТЕРИКОВ, - наши поля находятся в Камыстинском районе, на границе с Актюбинской областью, мы всегда сильный удар принимаем на себя. Сейчас малейшее отрождение саранчи - звоним, приезжают. Но если площадь поражения будет большая, то эти маленькие машинки с вентиляторными опрыскивателями будут ни о чем. Тогда нужны аэрозольные газогенераторы, такие как у ТОО «Шаруа», ТОО «ИНСПЭК», помощнее. Надо это иметь в виду.

Множество видеороликов, которые распространялись в соцсетях в конце мая, создают впечатление, что урожай уже гибнет, всходы уничтожаются. Но, по официальным данным, пока никто из аграриев не заявлял о повреждении посевов. И на будущее прогноз от Тилека Тулебаева звучал с осторожным оптимизмом: повреждения возможны, но полностью уничтоженных саранчой полей не будет.

Звонить сюда! Телефоны горячей линии для сообщения о появлениях стадной саранчи: 8-714-2-37-40-67, 8-702-941-44-93.

Фото предоставлено теринспекцией