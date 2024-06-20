Ссылка идет не только на закон о языках, но и на налоговое законодательство, на закон о защите прав потребителя. В основе же этого требования лежит обязанность бизнеса добросовестно информировать покупателей о том, за что они заплатили.

Мы нашли идеальный чек, он полностью двуязычный

- Имеют место проблемы с употреблением казахского языка в сфере торговли, - сказал недавно на встрече в палате предпринимателей руководитель отдела по реализации государственного творческого заказа и развития языков ГУ «Управление культуры акимата Костанайской области» Кенжегали БИМАГАМБЕТОВ, - покупатель имеет право получать информацию на приемлемом для него языке. В нашем законодательстве указаны государственный и русский. В законе о защите прав потребителей указано право потребителей получать информацию и обязанность продавца предоставлять ее о товаре, работах и услугах на казахском и русском языках.

По словам докладчика, в подавляющем большинстве супермаркетов, вообще магазинов, расположенных в областном центре, чеки выбивают с информацией только на русском языке. Корреспонденты «НГ» со своей стороны за пару дней собрали небольшую коллекцию чеков. Среди них были - только на русском языке, только на казахском, распространенный пограничный вариант, когда часть информации (реквизиты продавца, адрес) распечатана на государственном языке, а сведения о товаре, который куплен, - на русском.

Нашли мы и идеальный чек. Его выдали в магазине Marwin. Вся буквально информация на казахском и русском языках. Купили там пару блокнотов и получили довольно большой чек: 20 см в длину и 8 в ширину. Остальные в нашей коллекции были как-то помельче.

Решили узнать, нужна какая-то сложная перенастройка контрольно-кассовых машин, чтобы печатали чеки, соответствующие требованиям, которые перечислил Кенжегали Бимагамбетов. Обратились в управление государственных доходов по г. Костанаю.

- В нашем центре технического обслуживания сказали, что осуществить эту настройку не трудно, - сообщила главный специалист управления Жанна ТУРГАНОВА, - это возможно и для стационарных ККМ, и для мобильных терминалов.

Контрольно-кассовые машины, которыми имеют право пользоваться предприниматели, включены в государственный реестр. При внесении их туда аппаратура проходит тестирование на соответствие определенным техническим требованиям. И использование государственного языка, имеющего 9 специфических букв алфавита (если сравнивать с русским), предусмотрено этими техническими требованиями.

Кенжегали Бимагамбетов коснулся и моментов, важных для изготовителей и распространителей рекламы.

- По закону все тексты реквизитов и визуальная информация располагаются в определенном порядке, - проинформировал он. - Сверху или слева на государственном языке, снизу или справа - на русском. Пишутся одинаковыми буквами. По мере необходимости - и на других языках. Управление культуры работает с отдельными рекламными агентствами, оказывает им помощь в написании текстов на государственном языке при разработке эскизов баннеров. Они сами обращаются к нам с просьбой посмотреть, проверить тексты на казахском языке. Перевод содержания рекламы не должен искажать ее основной смысл, то есть допускается не подстрочный перевод. Обращаю внимание на пункт 2 статьи 6 закона о рекламе. Там указано, что реклама на территории Республики Казахстан (за исключением периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных агентств) распространяется на казахском языке, а по усмотрению рекламодателя также на русском и (или) других языках.

То есть реклама без информации на государственном языке - вне закона. Перечисленные исключения смотри выше.

А на этой афише не хватает информации на государственном языке

- Есть концепция языкового развития на 2023-2029 годы, которая предусматривает приоритетность государственного языка и поэтапный переход делопроизводства на казахский язык, - продолжил докладчик, - управление проводит разъяснительную работу по недопущению дискриминации граждан по языковому принципу. К данной работе мы привлекаем институты гражданского общества в рамках государственного социального заказа. В текущем году будет проведена работа по мониторингу средств визуальной информации на соответствие требований закона о языках. Мониторинг будет проведен в городах Костанае, Рудном, Тобыле. В настоящее время общественники проводят визуальное обследование средств наружной рекламы и информации. Там, где будут выявлены нарушения законодательства, мониторинговые группы будут разъяснять, указывать на ошибки. Далее будет оказана практическая помощь в правильном написании текстов и их размещении на государственном, русском и других языках при необходимости. В ходе мониторинга также будут раздаваться брошюры, словари-разговорники с часто употребляемыми словами и выражениями.

«НГ» поинтересовалась, управление будет кого-то наказывать за нарушения. Ответ: госорганы ориентированы на то, чтобы предупреждать нарушения, надеются на сотрудничество со стороны бизнес-сообщества.

Однако, по словам Бимагамбетова, «центральными органами проводится работа по внесению изменений и дополнений в закон о языках касательно осуществления контроля за соблюдением законодательства в части размещения визуальной информации, законопроект уже прошел обсуждение в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» и с заинтересованными госорганами».

Фото Галины КАТКОВОЙ