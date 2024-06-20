20 июня 2024, 14:13

Призывник-срочник из Костаная попал в реанимацию, не пробыв в части и 2х недель . У него резко ухудшилось здоровье после побоев командира...в конце июня должна состоятся присяга... 17 мая добровольно отправился в часть в Отар и 6 попал в реанимацию в тяжелом состоянии...

1500 уклонистов по области не зря видимо скрываются. Кому захочется ни с чего потерять жизнь и здоровье. Почему Костанайцам все равно на своих земляков? Родители сейчас не самые лучшие времена проживают,их ребенок в реанимации до сих пор...

Вы отправляете вымогателям деньги,лишь бы не убили вашего ребенка,потом дети приходят с серьезными изменениями в психике и проблемами со здоровьем связанными с истязаниями и побоями.... А вы все боитесь и молчите про эту несправедливость в министерстве обороны... Комитет солдатских матерей похоже ,что чисто фиктивно. На эту новость в сми мне ответили,что это все не правда...ведут расследование...

Почему убивают наших детей в армии. Не всех,конечно,кто-то выживает,кто-то калекой,кто-то с болезнями хроническими,кто-то суицидник...доведенный до суицида... И всем все равно. Полицейский призванный помочь нам в восстановлении законности расписался в своей беспомощности, назвав министерство обороны \"другим государством\" прокуратура,акимат также бесполезны. Только при участии сми,военной прокуратуры Костаная и Астаны удалось восстановить справедливость просто на этапе порога калитки военкомата Костаная...

Я считаю в этом преступлении должны к ответу признаны судом начиная с военкома костанайского военкомата.