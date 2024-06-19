«Да, стою там, где огромная куча мусора», - так корреспондент "НГ" сегодня, 19 июня, ориентировал водителя такси. чтобы уехать из СО "Мичуринец", которое расположено в центре Костаная.

В середине мая председатель СО сообщил в общем чате, что городской акимат поможет вывезти мусор, который занесло паводком: камыш, беседки. И предложил оставлять мусор на площадке рядом с конечной автобусной остановкой. Она располагается на ул. Притобольской, между домами №№ 23 и 50.

Мусор акимат действительно вывозил, но в какой-то момент перестал.

17 июня аким Костаная Марат Жундубаев сообщил на аппаратном совещании, что паводковый мусор акимат уже вывез, а садовые общества «свой мусор бытовой выкладывают».

- То есть, садоводческие общества забыли, чем раньше занимались. Перекладывать на нас не стоит, будем наказывать, - сказал аким. - На остальной мусор, который сегодня есть, садоводческие общества собирают средства со всех дачников. Обращение к ним: занимайтесь своей работой. Всем, чем мы могли, помогли. А нянчиться и вывозить мусор за бюджетные средства мы не собираемся. Есть на это «Тазалык».

Однако дачники СО "Мичуринец" убеждены: на ул. Притобольской лежит по большей части паводковый мусор и немного бытового.

- На любом дачном участке садового общества Мичуринец камыш не растёт. Его прибило. Вот эта мебель - видно, что это паводковая мебель, - говорит владелица дома № 52 по ул. Притобольской Мадина ТАШЕТОВА.

- Видно же, что все эти доски разбухли от паводка! - возмущается её соседка Антонина КУЛЕШОВА.

Под словом «паводковый» дачники подразумевают не только хлам, приплывший с талыми водами, но и мусор, образовавшийся при разрушении домов: испорченные мебель и стройматериалы. Его в этой куче тоже достаточно наряду с камышом.

- Если домик развалился, куда они этот мусор отнесут - к паводковому или к бытовому? - спрашивает Кулешова. - Это как считать? Домик развалился, вся мебель развалилась - это разве бытовой мусор? Это стихийное бедствие!

Антонина Ивановна считает, что помощь по вывозу следовало направить на этот мусор:

- Да паводок что? Только камыши нанёс. Мы бы и без акимата справились с ним. Порубили бы. Они говорят, что наши дачи - это роскошь! Какая тут роскошь? Здесь вкалывать надо!

- Это сказали в акимате, когда стоял вопрос о возмещении материального ущерба, сказали, что это роскошь, - добавляет Мадина Ташетова. - Наш председатель пытался договориться с акиматом. Он писал заявления о том, что садоводческое общество не может справиться с вывозом этого мусора самостоятельно. На вот этот объём мусора около 1 млн тенге нам выставляет «Тазалык». Это кроме того, что рейс грузовых машин тоже стоит денег.

Мадина вместе с мужем вывозили мусор за свой счёт, привлекая «Тазалык».

- Мы не могли жить в этой грязи и ждать появления крыс, - обясняет она. - Когда идёт дождь, здесь вонь и антисанитария. У нас есть средства, мы могли себе это позволить. Плюс муж делал это раньше, чем появилась эта куча здесь, на площадке. Он не мог прийти и на чистую площадку выгрузить мусор первым.

По словам дачников, председатель СО обращался в Ikomek, где ему ответили: "В рамках объявленного ЧС был заключён договор на вывоз мусора из садовых обществ, образовавшегося в результате паводков, с «ТОО Конгломерат KZ». На данный момент объём мусора (14 000 куб. м), предусмотренный договором, исчерпан. Далее вывоз осуществляется садовыми обществами самостоятельно".

- Мы понимаем, что акимат выделил норму и мы её исчерпали, - говорит Ташетова. - Но мы просим нам помочь. Они в акимате предполагали, что будет один размер мусора. Но по факту помощь ещё нужна. Возможно, они не могли предугадать, какой будет объём мусора. Но он есть. Теперь нужно решить эту проблему. А не писать, что выделенная помощь исчерпана.

Иронично на этой куче мусора смотрится коробка от каркасного бассейна, на которой изображена замочная система так, будто она сдерживает надвигающуюся волну.

"НГ" попросила пресс-службу акима Костаная прокомментировать ситуацию. Ждем ответа.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА