По прогнозам синоптиков, в четверг, 20 июня, на севере и западе ночью ожидается дождь с грозой, днём грозовые дожди будут идти на большей части территории области. Кроме того, днём на севере и западе прогнозируют шквал и град.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В пятницу, 21 июня, ночью пройдут дожди с грозами на севере и востоке, днём они захватят ещё и запад области. Особенно сильный дождь обещают на севере, в дополнение к дождям и грозам по прогнозу - шквал и град.

В субботу, 22 июня, грозовые дожди пройдут днём в северной половине области, местами возможен град.

В Костанае в ближайшие трое суток дождь с грозой утром и днём.

- Ночью в четверг, по области будет 18-23 градуса, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. - Днём ожидаем 28-33°С, на юге 36°С. В пятницу и субботу в ночное время термометры покажут 16-21°С. В пятницу днём будет 24-29, на юге 32°С. День субботы будет более жарким - воздух прогреется до 27-32°С, на юге до 35°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 20-22°С, днём 30-32°С. В пятницу: ночью 17-19°С, днём 25-27°С. В субботу: ночью 16-18°С, днём 30-32°С.

В четверг будет юго-западный ветер скоростью 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с на севере и востоке. В пятницу и субботу ожидается переменный юго-западный и западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере, западе и востоке области.



