Прошли заключительные матчи первого круга группового этапа, в которых играли участники группы «F».

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер - самый молодой футболист в истории, забивший в своем дебютном матче на ЕВРО / Фото championat.com

Первыми провели свой стартовый поединок на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде бронзовый призер ЕВРО-2008 сборная Турции и впервые вышедшая в финальную часть чемпионата Европы сборная Грузии. В составе сборной Грузии играет и полузащитник Ника Квеквескири, выступавший с 2017 по 2020 гг. за «Тобол».

Уже на 10-й минуте мяч после удара с подступов к штрафной площади полузащитника сборной Турции Каана Айхана попадает в левую штангу. А на 25-й минуте защитники сборной Грузии выбили мяч от своих ворот к линии штрафной площади, откуда защитник «Фенербахче» Мерт Мюльдюр ударом с лету отправил его в правый верхний угол. Почти тут же второй гол забил и Кенан Йылдыз, но после вмешательства VAR гол был отменен из-за офсайда.

На 32-й минуте после долгой атаки сборной Грузии Георгий Кочорашвили, войдя справа в штрафную площадь, сделал прострел, а сыгравший на опережение Микаутадзе в касание пробил от угла вратарской площадки в ближний угол ворот, сравняв счет и забив первый исторический гол сборной Грузии на ЕВРО.

В середине второго тайма турецкие футболисты перехватили мяч на правом краю половины поля соперника, после чего полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» Арда Гюлер из-за штрафной площади обводящим ударом пробил в дальнюю «девятку» - 2:1 и стал самым молодым футболистом в истории, забившим в своем дебютном матче на ЕВРО (19 лет и 114 дней).

Через четыре минуты Кочорашвили из пределов штрафной площади пробил в перекладину. А в дополнительное время после розыгрыша стандарта мяч попал в правую штангу ворот сборной Турции, которая на седьмой добавленной минуте, справившись с розыгрышем углового удара, когда в штрафную площадь прибежал даже вратарь испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили, организовала контратаку на пустые ворота. И полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу поразил их - 3:1. Турция впервые в своей истории начала чемпионат Европы с победы, которая также стала первой на ЕВРО за последние восемь лет.

Ну а программу первого тура закрывала встреча на стадионе «Ред Булл-Арена - Центральштадион» в Лейпциге между сборными Португалии и Чехии. Португальцев вывел на поле с капитанской повязкой 39-летний нападающий саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Рональду и стал первым футболистом в истории, принявшим участие в шести чемпионатах Европы.

Удар по воротам сборной Чехии наносит Криштиану Роналду / Фото championat.com

Первый тайм прошел при большом территориальном преимуществе сборной Португалии, но счет впервые на этом чемпионате Европы не был открыт. А открыли его чешские футболисты во втором тайме в одной из своих редких атак. На 62-й минуте, после навеса слева на правый край штрафной площади чешский защитник Владимир Цоуфал выкатил мяч на Лукаша Провода, и полузащитник пражской «Славии» из-за дуги пробил в левый угол ворот, а мяч от штанги влетел в сетку. Но через семь минут счет в матче сравнялся. Атака португальцев по правому флангу завершилась навесом на дальнюю штангу, откуда Нуну Мендеш сбросил мяч головой во вратарскую площадку. Вратарь сборной Чехии Индржих Станек в падении отбил мяч, но точно в ногу своего защитника Робина Гранача, от которой тот и залетел в сетку ворот - 1:1. Этот автогол стал уже третьим на ЕВРО-2024.

На 87-й минуте после навесной подачи справа на левый край вратарской площадки сборной Чехии Роналду пробил в прыжке головой, но мяч попал в дальнюю штангу, а португальский полузащитник Диогу Жота головой же добил его в сетку, но VAR определил положение «вне игры» у капитана сборной Португалии. И все же португальцы добились своего. На второй добавленной минуте после атаки по левому флангу нападающий сборной Португалии Педру Нету выполнил прострел, который прервал в падении Гранач, но мяч по вратарской площадке покатился в сторону ворот и его тут же добил в сетку подоспевший нападающий «Порту» Шику Консейсау - 2:1.

В первом туре группового этапа на чемпионате Европы-2024 был установлен рекорд результативности - в 12 матчах турнира было забито 34 гола, что является лучшим показателем в истории ЕВРО после подобного количества встреч. А Роналду стал лучшим игроком первого тура по количеству нанесенных ударов по воротам, их у него было пять.