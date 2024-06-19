19 июня 2024, 15:27

Мы живём на ул. Кубеева, 2 "А", сзади нашего дома много сухостоя. Мы дали заявку на спил сухих веток в ПКСК "Арман" и службу 109 ещё в апреле, есть письменное подтверждение. Вчера, 18 июня 2024 года, пока я была на работе, приехала машина с людьми.

Деревья, которые требовалось привести в порядок

Как сказали соседи, они представились работниками ПКСК. Но вместо того, чтобы убрать больные сухие ветки, они спилили хорошее большое дерево - яблоньку ранетки. Сердце обливается кровью - зачем убивать хорошее, здоровое дерево, а сухостой так и оставлять?

Яблоня, которая не требовала обрезки, попала под пилу

Начала разбираться: в ПКСК "Арман" утверждают, что они никого не отправляли, в 109 никак на мой вопрос не ответили! Почему у нас постоянно такой бардак? То, что мы просим делать, никто не хочет делать, а испоганить хорошее дерево - это нормально?! Когда просили кронировать тополя, от которых много пуха, никто ничего не сделал, а хорошие деревья уничтожают.

Мусор - также вечная проблема. Есть мусор во дворе, который ещё лежит с тех дней, когда был субботник. ПКСК "Арман" не убирает его, говорят, что это не входит в их обязанность, а 109 тоже никак не реагирует. За что мы платим в ПКСК "Арман" и налоги?

Так же и с травой, которую не косят во дворе.

В подвале постоянно топит, вода и канализация - всё бежит, из-за этого блох полный подвал, а теперь они уже и в квартирах!