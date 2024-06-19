О правонарушении жительница Аркалыка сообщила в Instagram департамента полиции. Она зафиксировала на видео, как трое неизвестных рисовали черным маркером на сцене городской центральной площади. Женщина сделала замечания, но молодые люди на него никак не отреагировали и продолжали рисовать.

Полицейские организовали розыск правонарушителей, которых установили по записям с камер видеонаблюдения.

- Нанесение на стены зданий, домов и сооружений различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма, - отметил начальник местного отдела полиции Орал БАЙМУРЗИН.

По факту мелкого хулиганства в отношении трех мужчин возбуждены административные производства. Каждому назначен административный штраф по 73 тысячи тенге.

Фото пресс-службы ДП КО