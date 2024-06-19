Первая кнопка для связи с полицией установлена в тестовом режиме на остановке Центральный рынок. Место было выбрано не случайно. Устройство экстренного вызова позволит полиции оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях.

- Исходя из анализа, именно здесь полицейские чаще всего выявляют нарушения общественного порядка, в том числе распитие маргинальными лицами спиртных напитков, факты мелких хулиганств, оскорбительных приставаний и загрязнений мест общего пользования - рассказал прокурор Костанайской городской прокуратуры Ерқан МАДИ. - Кроме того, местные жители очень часто жалуются на пребывание возле остановки лиц без определенного места жительства.

Принцип работы новой кнопки очень прост. Человек, подойдя к устройству, нажимает кнопку SOS. Далее происходит соединение с центром оперативного управления полиции, и гражданину необходимо передать информацию о происшествии. Дежурный ЦОУ отправляет наряд к месту.

Идею установить такие кнопки предложило ТОО "Kostanay Profit".

- Мы увидели эти кнопки за рубежом и решили, почему бы в нашем информационном Казахстане не сделать такие же, - рассказал руководитель ТОО Василий АВДЕЕНКОВ. - Сделали пробную кнопку, настроили и теперь дорабатываем. Так как в офисе мы не можем ее постоянно тестировать, решили поставить на остановке, доработать, довести до идеала. Сейчас, возможно, будут какие-то перебои, пока мы все отладим. Но уже видно, что звонок проходит, диспетчер отвечает.

В планах - оснастить устройства камерами и установить их на всех городских остановках и возле школ.

- Кнопки мы модернизируем, сервер поставим в самом Call-центре и будет видно, откуда звонок идет, какая ситуация. Еще дорабатываем кнопки для связи с планшетами, чтобы напрямую отправлять туда информацию по ориентировкам, - заключил Авдеенков.

Фото Олега ПАКА